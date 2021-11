Cannondale dévoile une collaboration avec Stella McCartney

Publié le 15/11/2021 16:00

Cannondale présente un projet artistique en collaboration avec la créatrice de mode Stella McCartney sur la base des Cannondale SystemSix, SuperSix EVO et EVO CX.

Une série limitée à 18 exemplaires, destinés à être exposés dans les showrooms principaux Stella McCartney à Shanghai, Tokyo, Londres et New York, et ce, jusqu’au 17 novembre. Cette série limitée se veut être un hommage d’une marque innovante à une autre. Les 18 exemplaires créés ne seront pas produits ni disponibles à la vente. Cannondale n’en est pas à son coup d’essai sur ce type de collaborations, nous pouvons à ce titre citer la collaboration réalisée avec la marque de skateboard Palace.





Pour cette capsule avec la créatrice, ce sont trois artistes, Ed Cutis de Londres, Myfawnwy (Maisie Broome) de New York et Tom Tosseyn d'Anvers, qui sont à l’origine de ces audacieuses créations. Ces artistes émergents ont travaillé sur la dernière collection Automne/Hiver 2021 de Stella McCartney et ont apporté leur touche artistique avant-gardiste à Cannondale pour la réalisation de ces modèles uniques.





Stella McCartney a déclaré : «En tant que cycliste de longue date et personne qui fait du vélo tous les jours pour se rendre au travail, je ne pouvais pas être plus enthousiasmé par mon nouveau voyage partagé avec Cannondale. Les vélos que nous avons créés incarnent nos valeurs et notre vision communes – alliant beauté et désirabilité avec un sens des responsabilités envers la prochaine génération ».