Chris Froome rejoint Supersapiens en tant que conseiller et investisseur

Publié le 10/09/2021 10:15

La légende du Cyclisme Chris Fromme, coureur d’Israël Start-Up Nation et l’un des athlètes les plus titrés sur les Grands Tours avec sept victoires dont quatre sur les routes du Tour de France, rejoint la société Supersapiens.

Le cycliste britannique va utiliser le système de gestion de l’énergie Supersapiens, soutenu par le biocapteur de glucose pour le sport Abbott Libre Sense. Supersapiens est une entreprise américaine spécialisée dans la performance sportive qui développe un système de gestion de l’énergie qui permet aux athlètes de gérer durant l’effort, le ravitaillement pour conserver un travail de haute intensité, gérer les niveaux de glucose pour optimiser la récupération et ainsi accomplir de plus grandes performances, tout cela via un capteur de glucose bluetooth que l’on appose sur son bras et une application mobile, également disponible sur montre ou gps Garmin.

Chris Froome référent chez Supersapiens

Chris Froome sera l’exemple référent pour expliquer comment le système et la puissance de l’analyse des données peuvent aider les athlètes à découvrir une énergie inépuisable et ainsi aller plus vite, plus longtemps. Le biocapteur de glucose pour le sport Abbott Libre Sense est destiné aux athlètes pour mesurer le niveau de glucose. Utilisé avec un appareil compatible, le capteur permet aux athlètes de mettre en corrélation le niveau de glucose et leurs performances sportives.

© supersapiens

Un dispositif interdit en compétition dans le règlement de l'UCI

Ce dispositif fait partie de ceux partageant des données physiologiques et que l’UCI (Union Cycliste Internationale) interdit. l'UCI n'autorise en effet pas tout. La transmission de la fréquence cardiaque, température corporelle, taux de sudation est autorisée mais le coureur doit être le seul à pouvoir lire ces informations durant une épreuve. Les dispositifs qui captent et transmettent d'autres valeurs physiologiques comme le taux de glucose et les lactates, ou d'autres valeurs métaboliques, sont interdits en compétition.

A l'entrainement en revanche, ce dispositif est utilisé par de grandes équipes commes les Ineos-Grenadiers, Jumbo-Visma, Qhubekka-Assos ou encore Canyons-Sram.

Un partenariat gagnant / gagnant

En annonçant ce partenariat avec Chris Froome, le PDG et créateur de Supersapiens, Phil Southerland déclare : «Nous sommes ravis d’accueillir Chris au sein de l’équipe Supersapiens. Ses résultats sportifs parlent pour eux-mêmes autant que son infatigable détermination à extraire le maximum de performance de lui-même. Chris a été très tôt un utilisateur de Supersapiens, utilisant le biocapteur de glucose pour le sport Abbott Libre Sense, et ses retours ont été précieux pour optimiser notre système. Avoir quelqu’un du calibre de Chris Froome pour utiliser, valider et aider au développement de Supersapiens est un véritable honneur.»

Chris Froome, dont la victoire sur le Tour d’Italie en 2018 a impliqué une stratégie innovante sur le plan nutritionnel, confie : «Je suis fier de rejoindre Phil Southerland et son équipe à Supersapiens. Je suis à la recherche perpétuelle de l’amélioration de ma performance. Pour moi comme pour mon équipement. J’ai hâte de permettre à Supersapiens d’accéder aux cyclistes de tous les niveaux et même au-delà. C’est super de faire partie d’un projet qui est en route pour ingénieusement changer la donne dans le monde du sport.»