Comment Sram cherche à concurrencer Strava.

Publié le 20/10/2021 17:40

Avec son application AXS et des fonctionnalités qui ne cessent de s'étoffer, Sram chercherait il à concurrencer Strava ? Eléments de réponse :

De nombreux cyclistes utilisent Strava à chacunes de leur sorties, il est vrai que l’application a un côté addictif et pousse à se dépasser pour aller chercher KOM’s et autres titres de Local légend. Avouons aussi que l’aspect social du partage des données permet de se défier entre amis.

Cela dit, les choses chez Strava ont changé et l’expérience gratuite limite grandement les possibilités offertes part l’application. Mais au delà de ça, il existe de nombreuses applications disponibles ayant des fonctionnalités très similaires mais qui n'ont pas réussi à toucher autant d'utilisateurs. Alors pourquoi se demander si l'application Sram AXS pourrait bien aller chercher à jouer sur le terrain que Strava domine ?et bien tout simplement, car c'est Sram…

© Sram



Sram et l’innovation, toujours plus

Sram a la réputation d’une marque qui va à fond sur ce qu’ils entreprennent. Si cela signifie acheter la concurrence ou les joueurs, ils le feront, comme par exemple PowerTap et leurs pédales d'alimentation P-Series qui ont été abandonnées après leur acquisition. Sram est également connu pour son savoir faire avec de solides stratégies à long terme et une capacité à innover qui n’est plus à prouver comme le démontre le dernier système de réglage de suspensions intelligent le Flight Attendant.

Sram ne fait pas de vagues avec l’écosystème AXS mais celui ci s’enrichit, notamment avec l’arrivée d’AXS Web, un outil en ligne conçu pour les cyclistes et qui se connecte aux appareils dont les données peuvent être générées et transmises, comme les capteurs de puissance, capteurs de pression des pneus et transmissions électroniques, le tableau de bord AXS Web réuni et affiche les données sur vos sorties, téléchargées via les compteurs GPS Garmin et Wahoo. Cela ne vous rappelle rien ?

L’application permet aux cyclistes d’analyser finement les fichiers de leurs sorties en particulier concernant les changements de vitesses, les développements utilisés, les zones de puissance et la pression des pneus. Les cartes des parcours sont également affichées. Les cyclistes peuvent en apprendre plus et de façon très simple et rapide sur le fonctionnement de leur vélo et envisager des ajustements car vous pouvez voir quels rapports vous utilisez le plus et à quel moment ainsi que la puissance de chacun d’eux. Tout cela en plus des statistiques classiques de vitesse, dénivelé, puissance, cadences etc Bien que l’applications reste pour l’instant très axée sur les composants Sram il y a chez eux une volonté d’aller chercher des parts de marché chez la concurrence.

L'application Sram AXS

L'application AXS a été assez simple mais a rapidement évolué et SRAM a été assez silencieuse à ce sujet. Ils ont pris quelques-unes de leurs autres applications (comme Tyrewiz) et les ont toutes intégrées de manière si transparente que peu l'ont remarqué. L'application AXS reste cependant très concentrée sur les composants produits par SRAM. Cependant, ils sont désormais associés à la plupart des marques d'accessoires pour télécharger automatiquement vos activités sur leur plate-forme.

© Sram

Lors de l'analyse d'une sortie vélo, vous pouvez effectuer un niveau impressionnant de ventilation des données si tous vos accessoires sont connectés et enregistrés sur votre GPS ou montre. Par exemple, si vous avez connecté Tyrewiz, vous pouvez voir la pression de vos pneus à tout moment de votre trajet ainsi que les changements au fil du temps. Si vous enregistrez la puissance et que votre transmission AXS est connectée, vous pouvez voir quels rapports vous utilisez le plus et à quel moment ainsi que la puissance de chacun d’eux.

Sram peine en revanche à rivaliser avec Strava sur l’aspect social et multisport, notamment sur les segments et leur aspect compétition entre membres qui ont toujours été une fonctionnalité populaire dans l'application Strava bien qu’une partie des données soit réservée aux membres premium.

Segments | © Strava

Sram a donc encore du chemin à parcourir pour concurrencer Strava sur l’aspect réseau social, L’application AXS étant pour l’instant avant tout utilisée pour mieux se connaitre et connaitre sa monture mais travaille en silence pour peut être un jour détrôner l’application fétiche des cyclistes.