Dole développe sa culture vélo

Publié le 09/08/2021 14:00

Petit tour d’horizon de l’offre vélo dans cette ville de 30 000 habitants.

La ville du Jura réserve une place de plus en plus importante au vélo, que ce soit au quotidien comme lors des vacances ou de l’organisation d’événements professionnels.

La tradition des critériums d’après Tour de France se meurt. Ces courses autrefois indispensables au calendrier se font de plus en plus rares et la pandémie mondiale n’arrange évidemment pas les affaires des survivants. Ainsi, cette année, le second sacre de Tadej Pogacar n’a été suivi que de sept critériums. Même la Bretagne, terre historique de ces épreuves uniques en leur genre, en a été privé pour la deuxième année consécutive. Toutefois, une petite ville résiste à la morosité ambiante. Cette ville, c’est Dole, la sous-préfecture du Jura.

Non-contente de maintenir l’organisation de son critérium malgré la crise sanitaire et la météo exécrable, Frank Boudot et son équipe ont réuni un plateau aux faux airs de grande boucle. Le podium regroupant Pierre Latour, Aurélien Paret-Peintre et Nacer Bouhanni est en le meilleur exemple. La plus grande prouesse de ce critérium est probablement d’être venu au monde en 2020, à une heure où les annulations d’événements sportifs se succédaient. Un succès possible grâce à la centaine de bénévoles qui ont répondu présent et au soutien des collectivités et de la ville de Dole qui souhaitent ancrer le vélo, sous toutes ses formes, au sein de la ville.

Déjà reconnue internationalement grâce à la présence le long de son canal de l’EuroVélo6, piste cyclable européenne reliant l’Atlantique à la Mer Noire, la renommée de Dole va en grandissant dans le monde cycliste. Et son aura pourrait bien à nouveau franchir un cap l’été prochain. En effet, selon les dernières indiscrétions, Dole devrait se retrouver sur la liste des villes-étapes du prochain Tour de France. Si la mairie se montre optimiste sans confirmer formellement, la présence de Dole sur le Tour 2022 se justifie notamment par la bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, scientifique ayant mis au point le vaccin contre la rage et natif de Dole. Ville départ en 2017, tout le monde rêve désormais de connaître les joies d’une arrivée d’étape du Tour.

Les amateurs ne sont pas en reste avec de nombreuses cyclos organisé régulièrement dans la ville ou ses alentours. La prochaine en date ? La Louis Pasteur, encore lui, qui aura lieu le 22 août prochain. Soit le lendemain du cyclo-cross de la ville et six jours avant la coupe VTT de Bourgogne-Franche-Comté. Car oui, il y en a pour tous les goûts à Dole !

Les courses de vélo professionnelles c’est bien mais la pratique du vélo c’est tous les jours et Dole ne l’oublie pas ! La municipalité mène en effet des travaux en plusieurs endroits de la cité afin de développer son réseau de pistes cyclables et de fait, d’encourager à la pratique quotidienne de la bicyclette.

Par Anthony Georges