Les meilleures housses de transport pour votre vélo de route

Publié le 16/04/2022 11:00

Vous souhaitez voyager en avion, en train ou encore en voiture avec votre vélo ? Vélo 101 vous sélectionne les meilleures housses de transport sur le marché.

Voyager avec son vélo est souvent synonyme de casse-tête. Pour y remédier : les housses de transport. Elles permettent à la fois de stocker plus facilement votre vélo mais aussi de mieux le protéger. Voici, chez nos partenaires, les meilleures housses pour transporter votre vélo de route.

Les meilleures housses de transport vélo pour voyager en avion

Lors de vos voyages en avion, comme pour vos bagages, votre vélo sera mis dans la soute durant le vol. Contrairement à la voiture et au train, il vaut mieux opter pour une housse plus rembourrée et plus grande pour éviter qu’il ne s'abîme durant le vol. Les housses rigides sont les plus adaptées pour ce genre de trajet. Pour emmener votre vélo avec vous, il faudra également payer un supplément bagages. Le prix varie en fonction de chaque compagnie aérienne. Compter entre 40 et 100€ pour Air France contre 49€ pour Easyjet.

Thule Roundtrip (789,99 €)



Avec cette housse de transport, vous pouvez voyager aussi bien avec votre vélo de route, que votre vélo de cyclo-cross et même Gravel. Le support inclus permet de faciliter le maintien du vélo ainsi que son montage et démontage, qui se font rapidement. Avec ses panneaux latéraux rigides et rembourrés, le cadre et tous les composants du vélo sont parfaitement protégés. La housse se transporte facilement grâce à ses roulettes dont une à l’avant pivotante.

Les + : le support inclus. Panneaux latéraux rigides rembourrés. Roulette pivotante à l’avant.

Les - : le prix.

EVOC Noir 280L (359,99€)

Route, Vtt ou encore Gravel, ce sac de voyage vous permet d’emporter avec vous n’importe quel type de vélo. Le sac comprend un BIKE BLOCK, système qui vous permet de stabiliser et de mieux protéger le plateau et le dérailleur. Des roulettes sont également installées à l’arrière pour faciliter le transport de votre housse.

Les + : Le BIKE BLOCK. Roulettes à l’arrière du sac. Le prix : 359,99 au lieu de 523€.

Les - : Pas de panneaux latéraux rigides.

Buds RoadBag Travel (159,90€)

Avec cette housse de transport, vous pouvez voyager avec votre vélo de route sans avoir besoin de démonter la roue arrière. Pour une production optimale du cadre et des composants, la housse est rembourrée de 10mm de mousse de chaque côté. Le système Fork Bike Proetct permet par ailleurs la protection de la fourche. Pour protéger la roue avant, une housse WHEELBag Travel est aussi fournie.

Les + : Pas besoin de démonter la roue arrière. Housse rembourrée.

Les - : Pas de panneaux latéraux rigides.

Les meilleures housses de transport vélo pour voyager en train

Pour voyager en train avec votre vélo, la SNCF n’autorise que les housses de vélos mesurant moins de 120cm x 90cm. Vous pouvez stocker votre housse dans les espaces bagages, disponible à plusieurs endroits dans chaque voiture.

ELITE TRAVELCASE VAISON (599,95€)

Cette valise de transport vous permettra de voyager avec votre vélo de route aussi bien en train (elle mesure 80x120cm), qu’en avion ou encore en voiture. Grâce à sa rigidité, elle peut résister à de nombreux chocs. Les 4 cadenas fixés sur la valise permettent également de sécuriser votre vélo pour voyager plus sereinement.

Les + : La rigidité. Roulettes à l’arrière.

Les - : Pas de protection intégrée pour le dérailleur et le plateau.

Disponible ici

SCICON POCKET BAG (41,95€)

Légère et anti-abrasive, cette housse vous permettra de transporter tous types de vélo en allant de la route au Vtt. Les endroits sessiles du vélo sont protégés par une doublure pour mieux protéger votre vélo. L’un des gros avantages, c’est la dimension de la housse : 82x117cm, aux normes de la SNCF et donc idéal pour vos voyages en train et en voiture.