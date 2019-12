Publié le 16/12/2019 07:00

Toon Aerts qui s'impose à Ronse, le rapprochement du cyclisme et de la Formule 1 chez Bahrain, Cofidis en World Tour... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Toon Aerts s'impose à Ronse | © Belgaimage

Toon Aerts qui s’impose à Ronse. Samedi le Belge Toon Aerts a mis fin au règne de Mathieu Van der Poel, ce dernier avait gagné toutes les courses dans les sous-bois auxquelles il avait participé depuis l’Automne 2018 et le Koppenberg cross. Cela promet de belles bagarres pour les week-ends à venir entre MVDP, Eli Iserbyt, Toon Aerts, entre-autres… Et le retour à la fin du mois du Belge Wout van Aert.

Maillot EF Education First | © EF

Le design 2020 de certaines équipes comme B&B Hôtels – Vital Concept, Soudal-Lotto ou encore EF-Drapac. Des couleurs que l’on n’a pas l’habitude de voir et qui vont encore une fois constituer un peloton « multicolore » offrant de belles images à la télévision notamment. Respect pour les fabricants qui ont toujours autant d’imagination et nous surprennent chaque année, rappelons que ce n’est pas si facile que ça.

Bahrain Mac Laren en 2020 | © Bahrain Mac Laren

L’info avait été révélée en 2018, le rapprochement du cyclisme et de la Formule 1 se concrétise avec la nouvelle appellation de l’équipe Bahrain, désormais Bahrain-Mac Laren. La présentation a eu lieu en Grande-Bretagne dans un des pôles automobiles à Woking et il faut sans doute y voir un signe avant-coureurs. La F1 investit le vélo avec Mac Laren comme co-sponsor, mais aussi la marque de montres de luxe Richard Mille et toute l’expertise de l’univers de la F1 appliqué au vélo ; un rapprochement à suivre. En droite ligne de tout ça, un nouveau fournisseur textile Le Col, dont un des propriétaires n’est autre que Jenson Button, le champion du monde 2008, la boucle est bouclée. Ne reste plus qu’à l’UCI de promouvoir un World Tour qui soit inspiré de celui de la F1, avec nombre limité de courses, sans chevauchement, un circuit lisible et compréhensible par le plus grand nombre.

Marianne Vos s'impose sur le cyclo-cross de Xativa en Espagne | © Anton Vos

On a aimé voir plusieurs cyclistes participer à des cyclo-cross en Espagne durant leur stage de présaison. C’est ce que la Cofidis pour Eddy Finé, Arkéa-Samsic pour Clément Russo et Kévin Ledanois ou encore la CCC pour Marianne Vos ont autorisé. Sympa de laisser libre les coureurs de faire une parenthèse cyclo-cross le temps d’une journée avant de reprendre le vélo de route le lendemain, pour accumuler les heures de selle en vue de la prochaine saison.

On a moins aimé,

Le nouveau maillot de la Bahrain. Le changement est radical avec une nouvelle tunique à base d’orange, de noir, et de bleu, aux couleurs de McLaren. On trouve ce maillot légèrement à « l’ancienne » et le bleu ne colle pas forcément avec le reste. Reste à voir une fois porté… Une chose est sûre, les coureurs de la Bahrain-Mac Laren seront plus facilement repérables dans le peloton.

Le staff de la Cofidis en photoshoot à Calpe | © Cofidis

Que Cofidis rejoigne le peloton du World Tour en tant que 19ème équipe, Israël start’up nation reprenant la licence de Katusha-Alpecin et Mitchelton-Scott devra apporter des précisions supplémentaires. Le recrutement d’Elia Viviani, Guillaume Martin et consorts, les ambitions et la stratégie mises en place par Cédric Vasseur et son staff le légitimaient, restait à la commission de l’UCI de le valider, c’est fait, même si on peut trouver que cette décision est bien tardive. 3 années de licence World Tour, 3 équipes Françaises au plus haut niveau et moins de 3 équipes à inviter sur les grands Tours, 2 en fait, ça va bagarrer dès janvier.