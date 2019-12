Publié le 23/12/2019 07:00

Les nouveaux maillots de champions d'Espagne, la création de la Mercan'Tour Classic, Zdenek Stybar dans les labourés, la Jumbo-Visma sur le prochain Tour... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Les nouveaux maillots de champion(ne) d'Espagne | © Movistar

Les nouveaux maillots de champions d’Espagne. La Movistar a enfin réalisé de vraies tuniques de championne et champion d’Espagne. Un drapeau pas amoché, qui respecte les couleurs du pays et qui claque. Lourdes Oyarbide et Alejandro Valverde ont présenté leur nouveau maillot lors de la présentation officielle de l’équipe, et ça claque !

MVDP sportif de l'année des Pays-Bas | © Capture UCI

Van der Poel sportif Hollandais de l’année. Le talentueux Néerlandais Mathieu Van der Poel (Corendon Circus) a reçu le prix de sportif de l’année des Pays-Bas. Un trophée de valeur et amplement mérité pour celui qui s’est imposé sur de grandes courses dans trois disciplines : Champion du Monde de cyclo-cross en Février, vainqueur de l’Amstel Gold Race sur route en Avril et Champion d’Europe de VTT ainsi que 3 victoires en Coupe du Monde entre le mois de Mai et le mois d’Août. Il sait tout faire et on a déjà hâte de voir ce qu’il va réaliser en 2020. Tiens une de plus, hier il s'est offert la manche de Coupe du Monde de cyclo-cross de Namur après avoir été au bout de lui-même dans des conditions climatiques très difficiles avec la boue et le froid.

Le profil de la première édition | © Mercan'Tour Classic

La création de la Mercan’Tour Classic. Le 18 Mai prochain une nouvelle épreuve UCI française sera au programme dans le sud autour de Valberg. Près de 188 kilomètres seront à parcourir avec le col de la Couillole à deux reprises, une ou début et une à la fin, le col du Turini et celui de Saint Martin. A l’image du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, les grimpeurs pourront se tester une nouvelle fois sur une belle course d’un jour. Bravo aux organisateurs.

Zdenek Stybar dans les sous-bois | © Sigfrid Eggers

Revoir le maillot Deceuninck-Quickstep en plein mois de décembre, sur le dos de l’ancien champion du monde de cyclo-cross qui revient à ses amours en terrains labourés. C’était à Saint Nicolas, samedi, et le Tchèque a terminé 6ème, loin de Mathieu Van der Poel, mais avec l’excuse de la perte de repères et surtout après le stage foncier de l’équipe à Calpe. Rien à dire, on aime voir les maillots des formations route sur le cyclo-cross.

On a moins aimé,

Samuele Manfredi en pleine rééducation | © S.Manfredi

Samuele Manfredi ne marche toujours pas. Il y a un peu plus d’un an l’Italien Samuele Manfredi (Conti Groupama FDJ) a été victime d’un grave accident à l’entraînement. Après un mois de coma, il est toujours en pleine rééducation et ne peut toujours pas marcher malgré qu’il puisse tenir debout. Des séances en salle de musculation et en piscine sont au programme afin de l’aider dans sa rééducation pour retrouver la mobilité dans le bas du corps. On espère le revoir marcher et sur un vélo, comme il l’a dit, « Je suis en pleine tempête depuis un an, maintenant j’attends le soleil ». Courage champion.

Le fort collectif de la Jumbo-Visma | © Jumbo-Visma

On a moins aimé, ou plutôt on demande à voir, la formation Jumbo-Visma sur le prochain Tour de France. A ma droite, le vainqueur sortant de la Vuelta, Primoz Roglic, à ma gauche, le troisième du dernier Tour : Steven Kruijswijk et au centre la recrue Tom Dumoulin, vainqueur du Giro. Objectif : la victoire à Paris, les équipiers seront rares, surtout si on ajoute Wout Van Aert pour les sprints. A suivre en juin-juillet prochain mais 3 leaders pour une première, faîtes vos jeux.