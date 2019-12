Publié le 30/12/2019 06:53

Le retour à la compétition en cyclo-cross de PFP, Wout van Aert déjà en forme, une édition spéciale pour le Tour de l'Eure Juniors, la blessure de Toon Aerts... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

PFP de retour dans les sous-bois | © Canyon-Sram

Le retour à la compétition en cyclo-cross de Pauline Ferrand-Prévôt. Ce n’était pas le plan de base mais la Française a fait son retour dans les sous-bois hier sur le Superprestige de Diegem, en nocturne. Elle ressent le besoin de mettre un dossard durant l’hiver avant de reprendre les compétitions en VTT pour une année qui sera importante avec les Jeux-Olympiques comme objectif.

Wout van Aert déjà dans le match | © Jumbo-Visma

Voir le Belge Wout van Aert (Jumbo Visma) remettre un dossard et faire le départ de la 5ème manche du DVV Trofee à Loenhout, où il terminera à une superbe 5ème place. Il sera aux prochains Championnats de Belgique et peut-être aux Championnats du Monde le 2 Février en Suisse. On le souhaite, histoire de donner encore plus de densité au plateau des favoris à la succession de Mathieu Van der Poel.

Une cagnotte pour aider les équipes | © Tour de l'Eure Juniors

Une édition spéciale pour le Tour de l’Eure Juniors en 2020. Une journée supplémentaire sera ajoutée au Tour de l’Eure Juniors pour la saison qui arrive, avec un contre-la-montre individuel en ouverture. C'est une bonne chose de voir de plus en plus de chronos car il n’y a pas de secret, il faut en faire pour progresser. La catégorie junior ne bénéficiant pas de grosses subventions, l’organisateur de l’épreuve a mis en place une cagnotte en ligne, destinée dans son intégralité aux équipes afin de les aider à prendre en charge cette journée en plus. Voici le lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/tdl20-aider-les-equipes-a-participer

On a moins aimé,

De la violence gratuite en Afrique | © Lawrence Lindeque

L’arrestation de l’Africain qui s’est fait casser le bras. En plein entraînement sur son vélo Nic Dlamini s’est fait violemment arrêter par la police locale en Afrique, car il était dans un parc naturel alors que c’était interdit. Il s’est quand même fait casser le bras puis balancer dans le coffre du 4x4, comme un animal… Une violence gratuite et dégoutante.

Toon Aerts termine Namur avec des côtes cassées | © UCI

La blessure de Toon Aerts. Lors de la Coupe du Monde de Namur le Belge Toon Aerts a été victime d’une chute, qui a annulé toutes ses chances de victoire, face au talentueux Mathieu Van der Poel. Il a terminé l’épreuve en deuxième position avec des côtes cassées, dans des conditions extrêmes avec le froid et un terrain ultra gras. Respect !