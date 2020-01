Publié le 06/01/2020 07:00

Les objectifs majeurs de trois champions, Romain Bardet pour le retrait des oreillettes, le nouveau maillot d'Arkéa-Samsic, Chris Froome qui a quitté le stage... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

VDP en course | © UCI

C’est bien connu, Janvier est le mois des bonnes résolutions, alors on aime que les champions se positionnent et se fixent des objectifs majeurs. Par ordre chronologique, Philippe Gilbert qui a changé d’équipe pour aller chercher son 5ème monument : Milan San Remo, rien que ça. Ensuite, Mathieu Van der Poel qui découvrira les courses à étapes du World Tour à l’occasion du Tour de Catalogne (du 23 au 29 Mars) pour lequel son équipe Alpecin-Fenix a reçu une invitation. Ou encore, Julian Alaphilippe qui vise le Tour des Flandres, et une victoire française attendue depuis près de 30 ans. On espère que ces trois champions iront au bout de leurs ambitions, ne serait-ce que pour « la prime aux attaquants » qu’ils sont tous les trois.

Bardet contre les oreillettes | © Modcyclingphoto

Romain Bardet pour le retrait des oreillettes. L’Auvergnat Romain Bardet (AG2R La Mondiale) est le premier à vouloir retirer les oreillettes en courses. « C’est presque un outil de servitude, le coureur possède une intelligence de course, il n’a pas besoin d’artefact lui dictant son comportement. C’est l’expression d’un lien entre le coureur et son DS » a-t-il confié. On aime les tempéraments offensifs, la folie des courses, le suspense jusqu’à la fin… Même si les oreillettes aident également pour la sécurité des coureurs.

Nairo Quintana avec son nouveau maillot | © Arkéa-Samsic

Le nouveau maillot d’Arkéa-Samsic. La formation bretonne a dévoilé son nouveau maillot pour 2020 à base de rouge avec un cuissard noir. Un ensemble classe, qui sortira du lot et qui l’on espère, montera sur les podiums avec les nouvelles recrues Nairo Quintana, Nacer Bouhanni et bien évidemment le Champion de France Warren Barguil.

Toon Aerts reprend au Championnat de Belgique | © UCI

Le retour en course de Toon Aerts. Après s’être fracturé des côtes sur la Coupe du Monde de Namur le Belge Toon Aerts sera bien présent au Championnat de Belgique dimanche prochain. Une belle bataille est à venir avec notamment Eli Iserbyt et Wout van Aert qui revient bien en forme.

On a moins aimé,

Chris Froome n'est pas encore remis | © Ineos

Chris Froome qui a dû quitter le stage de son équipe. Alors qu’il était en stage d’entraînement à Majorque avec sa formation Ineos, Chris Froome est rentré chez lui après deux journées, étant dans l’incapacité de suivre le rythme de ses partenaires. Le staff de son équipe commence à s’inquiéter et ne sait pas s’il va récupérer à 100% de sa grosse chute en Juin dernier. Tout comme Bradley Wiggins, on croit en lui et on espère qu’il retrouvera l’ensemble de ses capacités pour réaliser son rêve : remporter un 5ème Tour de France.

Peloton-chateau-greoux-en-fond | ©

La désertion sur le calendrier des cyclos 2020, à retrouver sur le lien suivant : https://www.velo101.com/cyclosport/calendrier/mois:4/annee:2020 beaucoup moins de rendez-vous dans l’opus de cette année : La Corima, La Provençale Sainte Victoire et pas mal d’autres, à peine compensées par la nouvelle Cyclo de l’intérieur, à Mantes-la-jolie début Juin. Mais 2020, c’est aussi le départ de sponsors associés aux événements qu’ils ont contribué à faire grandir, Corima donc même si le sponsor a suivi la décision (momentanée ?) du club de Montélimar, mais aussi Time qui quitte Megève et surtout la Megève Mont-Blanc et même Mavic dont les voitures jaunes n’assisteront plus les coureurs sur les pentes des grands cols qui ont fait la légende des Haute Route dans le monde entier.