Publié le 20/01/2020 07:30

Du fluo à l'entraînement pour Groupama-FDJ, la présentation du Tour Down Under, Velofollies 2020, Bjarne Riis de retour en World Tour... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Du fluo à l'entraînement | © Groupama-FDJ

Du fluo à l’entraînement pour Groupama-FDJ. Cette année les coureurs de la formation française Groupama-FDJ auront le privilège de pouvoir rouler avec une tenue d’entraînement jaune fluo afin de réduire les dangers liés au partage de la route. Casque et maillot fluo, la visibilité est augmentée et c’est un détail que chaque équipe ne devrait pas négliger. Coup de chapeau aux partenaires qui s'impliquent là dedans, Alé, Giro et Garmin, entre-autres.

Présentation d'équipe à Adélaïde | © Tour Down Under

La présentation du Tour Down Under. Samedi en fin d’après-midi s’est déroulée la présentation des équipes dans le village du Tour Down Under, en plein centre d’Adélaïde. Une foule nombreuse venue applaudir les championnes et champions puisque cette présentation était commune aux femmes et aux hommes. On espère voir d’autres organisations suivrent cet exemple, qui permet au cyclisme féminin de se développer.

Eli Iserbyt 2020 | ©

On a aimé Velofollies 2020 du 17 au 19 Janvier à Courtrai. Un salon de vrais passionnés du vélo route, VTT, urbain, électrique… 3 jours où pros, grand public, champions, médias sont mélangés pour un cocktail qui rassemble entre 45 et 50000 visiteurs payants. Toutes les grandes marques sont là avec les vélos des équipes pros 2020 au hasard. Les champions comme E.Iserbyt, O.Naesen, J.Wallays, F.Cancellara, J.Museuw… sont là et jouent le jeu. Bref, un salon qu’on aimerait connaître en France.

On a moins aimé,

Campenaerts et Bjarne Riis | © Sirotti

Bjarne Riis de retour dans le World Tour. Le Danois Bjarne Riis fait son retour dans le World Tour en devenant manager de NTT Pro Cycling, la nouvelle équipe du Belge Victor Campenaerts, entre-autres. Bjarne Riis avait reconnu s’être dopé durant sa carrière, 10 ans après avoir remporté le Tour de France 1996. On espère qu’il a changé de mentalité et que si des coureurs d’NTT Pro Cycling tentent de tricher, qu’il les remettra sur le droit chemin.

Preidler par pure curiosité | © Wouter Roosenboom

Georg Preidler se prélève du sang par "pure curiosité". L’Autrichien Georg Preidler suspendu pour dopage l’an dernier a admis s’être prélevé du sang à deux reprises, mais il avait affirmé qu’il ne se l’était jamais réinjecté. Il a indiqué s’être prélevé du sang « par simple curiosité », « juste pour savoir comment ça marche dans le sport ». Une réaction petite de sa part, le procès est actuellement suspendu indéfiniment.