Publié le 27/01/2020 07:00

La Trek-Segafredo qui fait un don aux Australiens, le beau tir groupé des Français sur piste à Milton, Denise Betsema autorisée à recourir... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

La Trek-Segafredo fait un don aux Australiens | © Capture Twitter

Trek-Segafredo qui fait un don aux Australiens. Pour aider les pompiers et tout le personnel qui œuvrent nuits et jours contre les incendies en Australie, Koen de Kort et le Champion du Monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) font un don pour les soutenir. L’idée est simple, ils vont donner 1 dollar pour tous les coureurs qui terminent derrière eux sur les étapes et au classement général final du Tour Down Under. Un beau geste de la part de ses coureurs, qui permettra à une certaine échelle d’aider l’Australie à conserver sa belle nature.

Le quatuor français en or | © UCI

Le beau tir groupé des Français sur piste à Milton. Les pistard(e)s Français(es) sont en grande forme de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, sur la dernière manche de la Coupe du Monde sur piste à Milton au Canada les poursuiteurs garçons se sont imposés devant les Italiens et les féminines ont pris la seconde place, derrière les Etats-Unis. A noter également la belle victoire du trio tricolore qui s’est offert la vitesse par équipes. Bravo à C.Copponi, C.Demay, V.Fortin, M.Le Net, B.Thomas, T.Denis, C.Ermenault, K.Vauquelin, Q.Caleyron, F.Grengbo et Q.Lafargue. De précieux points sont marqués en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Richie Porte s'offre le classement général final | © Tour Down Under

Richie Porte en patron sur le Tour Down Under. L’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) a retrouvé la victoire sur son tour national après deux places de second sur les deux dernières éditions. Il a été au-dessus physiquement sur les arrivées en bosse puisqu’il a remporté l’étape de Paracombe et celle de Willunga hier. On a aimé le voir tout sourire sur le podium final, célébrant ce succès avec ses proches, son équipe et ses supporters. On espère qu’il parviendra à avoir un autre pic de forme sur un grand Tour cette saison.

On a moins aimé,

Denise Betsema autorisée à recourir | © Capture Twitter

Denise Betsema autorisée à recourir. On n’a pas aimé que l’UCI annonce la fin de la suspension de la Néerlandaise Denise Betsema, cyclo-cross woman contrôlée positive à deux reprises l’an dernier, sur la Coupe du Monde d’Hoogereide et le Superprestige de Middelherke. Après une suspension, ou plutôt une coupure de 6 mois, elle est autorisée à reprendre du service immédiatement. Elle a d’ailleurs pris la seconde place du Kasteelcross de Zonnebeke samedi pour sa reprise.

Ceylin Del Carmen Alvarado 2ème du général de la CDM | © UCI CX

La chute de Ceylin Del Carmen Alvarado dans le dernier dévers. La Néerlandaise d’Alpecin-Fenix était en tête de la Coupe du Monde d’Hoogerheide hier jusqu’à glisser de la roue avant dans le dernier dévers. Elle termine finalement 6ème du jour et la victoire au classement général de la Coupe du Monde lui échappe de peu, à 15 points de sa compatriote Annemarie Worst. Elle se rattrapera à coup sûr le week-end prochain lors du Championnat du Monde.