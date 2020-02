Publié le 03/02/2020 07:00

La Jumbo-Visma veut créer son équipe féminine, l'égalité des primes en Australie, le suspense chez les élites dames, les mondiaux de cyclo-cross pas retransmis... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Richard Plugge veut créer une équipe féminine | © Jumbo Visma

La Jumbo-Visma veut créer son équipe féminine. Après avoir constitué une grosse armada pour la saison 2020 avec les grimpeurs Roglic, Kruijswijk, Dumoulin, le sprinteur Groenewegen et le rouleur Van Aert, Richard Plugge ne veut pas s’arrêter là. En voyant la situation de la Boels-Dolmans qui va perdre ses deux sponsors principaux, il souhaite créer sa propre équipe féminine. On espère que ce projet verra le jour rapidement.

La montée Challambra de la Cadel Evans | © Beardy Mcbeard

L’égalité des primes sur les épreuves australiennes. Sur les épreuves australiennes que sont le Tour Down Under, la Race Torquay et la Cadel Evans Great Ocean Road Race les primes attribuées sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Les courses sont également courues le même jour avec les féminines en première, à l’exception de la Cadel Evans. Sans oublier que le tout est retransmis à la télévision. Une très bonne chose pour le cyclisme féminin, on espère voir d’autres organisations suivre cet exemple.

Ceylin Del Carmen Alvarado championne du monde | © UCI CX

On a aimé le suspense chez les élites dames lors du Championnat du Monde de cyclo-cross. Dominé par les Hollandaises, le public a dû attendre le sprint final pour connaître la nouvelle Championne du Monde. Après un sprint explosif la jeune Ceylin Del Carmen Alvarado coiffe à quelques mètres de la ligne sa compatriote Annemarie Worst et s'offre le maillot arc-en-ciel.

On a moins aimé,

Les Championnats du Monde de cyclo-cross pas retransmis. On trouve dommage que les Mondiaux de cyclo-cross qui se sont déroulés à Dübendorf en Suisse ne soient pas retransmis en direct à la télévision. Alors qu’une pétition est en court pour essayer de faire entrer le cyclo-cross aux Jeux-Olympiques, il serait bien de commencer par diffuser en live l’événement phare de l’année.

Antoine Benoist 4ème du mondial | © FFC

La médaille en chocolat d’Antoine Benoist. Il est l’un des meilleurs espoirs de sa génération, le Breton Antoine Benoist (Alpecin Fenix) a coupé la ligne en 4ème position du Championnat du Monde de cyclo-cross ce week-end. Il aurait mérité une médaille après une saison compliquée avec des soucis de santé. Il était revenu très en forme en Janvier, en conservant notamment son titre de Champion de France.