Publié le 17/02/2020 07:00

La prise de risque du comité d'organisation du Tour de la Provence, la gnaque de Rémi Cavagna, Wietse Bosmans suspendu provisoirement... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Quintana vainqueur au Ventoux | © Bettini Photo

La prise de risque du comité d’organisation du Tour de La Provence. Mettre le Ventoux au programme mi-février, certes jusqu’au Chalet Reynard, il fallait oser. Bravo aux organisateurs pour cette prise de risque gagnante et au-delà de cette 3ème étape pour l’ensemble du parcours qui met magnifiquement en valeur la Provence, avec la route des Crêtes la veille également. Le Ventoux, ce sont des écarts en minutes et ça change tout, ça change surtout de 2019 où la victoire et le podium ne s’étaient joués qu’à coup de centièmes et des places sur les étapes.

Nairo Quintana s'impose au sprint sur la première étape | © Bettini Photo

Nacer Bouhanni et Nairo Quintana qui font naître une nouvelle équipe Arkéa-Samsic en France. Sur les routes de la Provence la formation bretonne d’Emmanuel Hubert a décroché deux succès ; l’un avec son nouveau sprinteur Nacer Bouhanni, qui après plusieurs saisons compliquées revient à son niveau et a déjà levé les bras à deux reprises en 2020, et l’autre avec le grimpeur Colombien Nairo Quintana qui a écrasé la concurrence dans le Ventoux. On a aimé voir la belle attitude d’Arkéa-Samsic avec un Champion de France Warren Barguil a la planche pour son leader. La roue tournera, et les victoires s’enchaineront probablement si ça continue comme ça.

Rémi Cavagna en échappée sur l'étape du Ventoux | © Getty Sport

La gnaque de Rémi Cavagna. On sait que l’Auvergnat de Deceuninck-Quick Step est candidat au 8 de départ pour le Tour de France. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’en donne les moyens. Échappé dès ses deux premières courses, il tente de refaire un copié-collé de la Vuelta. Sans succès pour le moment, mais tenter l’échappée solitaire sur l’étape du Ventoux, il fallait oser. C’était pratiquement mission impossible mais… (Eros Poli, à une autre époque du vélo, certes), la pente trop raide et surtout les enjeux derrière trop importants. Bravo pour l’initiative.

On a moins aimé,

Wietse Bosmans suspendu provisoirement | © Wietse Bosmans

Wietse Bosmans suspendu provisoirement. Suite à un contrôle anormal le cyclo-cross man Belge Wietse Bosmans a été suspendu provisoirement. 14ème des Championnats de Belgique le 12 Janvier dernier et titré dans la catégorie des élites sans contrat, c’est triste de voir un nouveau cas de triche. Celui qui affirme « qu’il s’agit d’une tempête dans un verre deau vu qu’il n’a rien fait de mal et qui peut se regarder droit dans le miroir » va tenter de prouver son innocence afin de clarifier la situation.

Juan Sebastian Molano double la mise | © Bettini Photo

3 victoires d’étapes pour JS Molano après 5 étapes du Tour de Colombie. Bravo au coureur Colombien d’Emirates, mais sur un Tour de Colombie, sûrement un des plus hauts du monde, on s’attend à un palmarès plus éclectique, ne serait-ce qu’au niveau des grimpeurs et/ou puncheurs. Espérons que le final nous réserve non pas des surprises mais nous montre là où les grimpeurs Colombiens font réellement la différence.