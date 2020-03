Publié le 02/03/2020 09:16

La bon retour de Warren Barguil, le numéro de Rémi Cavagna, les 5 médailles des bleus aux mondiaux sur piste, l'idiotie de Gianni Moscon... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Warren Barguil arrive en forme | © Arkéa-Samsic

Le bon retour de Warren Barguil. Quelle belle performance du breton hier sur la Drome Classic. Après un final entre hommes forts il s’est isolé dans un trio avec Simon Clarke et Vincenzo Nibali. Il a insisté, il a été un élément moteur de son groupe et il termine à la deuxième place, battu au sprint par Clarke. Arkéa-Samsic est dans une excellente dynamique après les victoires de Nairo Quintana et Nacer Bouhanni, et voilà le Champion de France Warren Barguil qui arrive en grande forme. Ca promet !

Le numéro de Rémi Cavagna | © YPmedias

Le numéro de Rémi Cavagna. 184 kilomètres de course, et après seulement 4 kilomètres le « TGV de Clermont-Ferrand » met en route et se lance dans un raid de 180 kilomètres pour au final remporter la Faun-Ardèche Classic. Si on ajoute à cela les conditions météorologiques difficiles avec de la pluie, le froid et du vent, on peut placer cette performance dans les annales. Son premier poursuivant coupe la ligne 2’51’’ après. Chapeau ! On espère qu'il parviendra à décrocher sa place pour la future Grande Boucle.

Benjamin Thomas Champion du Monde de l'omnium | © FFC

Les 5 médailles des bleus aux mondiaux sur piste. L’Équipe de France sur piste rentre de Berlin avec 5 médailles dont un titre avec Benjamin Thomas qui a maitrisé l’omnium en patron. Déjà satisfaites par leur qualification en poursuite par équipes pour les Jeux-Olympiques de Tokyo, les jeunes Marie Le Net et Clara Copponi (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) ont tenté le tout pour le tout lors de la madison et ça a payé, puisqu’elles terminent vice-championnes du monde, une belle promesse pour l’avenir. Les trois autres médailles nous viennent de Corentin Ermenault sur la poursuite individuelle, et des sprinteurs Quentin Lafargue et Michael D’almeida respectivement deuxième et troisième sur l’épreuve du kilomètre. Bravo à la team piste, en route pour Tokyo.

On a moins aimé,

Gianni Moscon et son idiotie | © Capture Télé

L’idiotie de Gianni Moscon. L’Italien Gianni Moscon (Ineos) continue sur sa lancée d’année en année. Hier sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne il a été capable de jeter un vélo d’un coureur du B&B Hôtels Vital Concept, alors qu’il était pris dans une chute collective. En toute logique il s’est fait mettre hors course et pour aller plus loin il a littéralement arraché ses dossards avant de les jeter par terre. Une mentalité que l’on aime pas du tout, il est une nouvelle fois sanctionné par son équipe Ineos avec une amende. Messieurs, mettez le paquet !

La Groupama-FDJ toujours bloquée à Abu Dhabi | © Arnaud Démare

Les coureurs en quarantaine à Abu Dhabi. Les deux dernières étapes de l’UAE Tour ont été annulés à la suite de deux cas du Coronavirus. Les coureurs et les staffs ont été mis en quarantaine à l’hôtel, testés et les résultats se sont avérés négatifs, ouf. Alors que toutes les équipes ont pu rentrer chez eux après deux jours d’isolement, la Groupama-FDJ et la Cofidis doivent poursuive leur séjour, jusqu’à nouvel ordre. On espère que les courses italiennes, dont les Strade Bianche ce week-end, ne seront pas annulées. Bien sûr la santé prime sur le reste mais il ne faudrait pas trop en faire non plus.