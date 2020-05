Publié le 11/05/2020 07:00

Alberto Contador qui met son vélo aux enchères, le Tour For All sur Zwift, la création d'un Paris-Roubaix féminin, le comportement de la FFC... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé durant ces 2 mois de confinement.

On a aimé,

3 fois 12 heures de home-trainer | © Geraint Thomas

Le défi de Geraint Thomas. Le Gallois Geraint Thomas (Ineos) a effectué 12 heures de home-trainer pendant trois jours consécutifs. Le principe est simple, reproduire les heures de travail du personnel soignant qui lutte dans la gestion de la crise. Il a ainsi récolté 375 000 dollars, qui seront reversés au profit de « NHS Charities Together ».

La vente aux enchères de son vélo | © Alberto Contador

Alberto Contador qui met son vélo aux enchères. L’ancien vainqueur du Tour de France, Alberto Contador a mis un de ses vélos aux enchères, afin de récolter des fonds contre l’épidémie de Covid-19. Il s’agit d’une machine utilisée sur le Tour de France et le Giro 2011. La vente a atteint une valeur de 22 550 euros, bravo champion.

Tour For All | © Zwift

Le Tour For All sur Zwift. La semaine dernière s’est déroulé le Tour For All sur la plateforme virtuelle Zwift, une course par étapes de 5 jours, ouverte aux équipes World Tour femmes et hommes. Même distance, direct tous les jours sur Eurosport, un bel exemple de parité. Au-delà de l’aspect sportif, cet événement a une dimension caritative puisque Zwift profite de cette occasion pour faire un don au profit de Médecins Sans Frontière. Le don est de 125 000 euros d’entrée et sera doublé si le nombre de participants atteint 250 000, car en plus des courses pros, l’ensemble des Zwifteurs pourront s’affronter lors de sorties communautaires, tous les jours jusqu’à la fin du mois de Mai.

Un Paris-Roubaix féminin | © Paris-Roubaix

La création d’un Paris-Roubaix féminin. Mardi dernier le nouveau calendrier UCI World Tour a été dévoilé, avec la présence des grosses classiques concentrées à l’automne. La bonne nouvelle est la création d’un Paris-Roubaix femmes, en prologue de la course hommes, le 25 Octobre prochain. Un mythe du cyclisme version féminin, une excellente décision de la part d’ASO.

On a moins aimé,

Roulez Chez Vous | © FFC

Le comportement de la FFC. La fédération française de cyclisme s’est permis de légiférer sur le pratique cycliste, d’une part en parlant au nom de tous les cyclistes alors qu’elle n’a que 150 000 licenciés sur 20 millions de pratiquants. D’autre part, en allant au-delà du décret officiel qui permettait la pratique physique à moins d’un kilomètre de chez soi. Le Conseil d’Etat est même venu confirmer cela alors que la FFC avait sorti un Tweet expliquant que le vélo loisir était interdit et le seul toléré était celui des enfants. Enfin, il y a quelques jours sort un communiqué officiel de cette même FFC qui annonce « son attitude exemplaire dans la gestion de la crise sanitaire », on ne sait pas s’il faut en rire ou en pleurer. On notera en revanche la bonne initiative de la FFC en proposant des séances d'entraînements adaptées à tout niveau, tout au long de cette période confinement.