Publié le 18/05/2020 10:38

Le programme de Coupes du Monde VTT, le retour sur les routes, l'annulation de l'épreuve Women World Tour suédoise... Retrouvez tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Le nouveau programme UCI VTT | © Craig Kolesky

Le programme de Coupes du Monde VTT. L’UCI a dévoilé le futur calendrier pour les vététistes, très condensé entre le 5 Septembre avec la manche de Coupe du Monde de Lenzerheide et les Mondiaux en Autriche le 11 Octobre 2020. Un concentré sur 5 semaines qui a redonné un bel élan de motivation aux coureurs et aux staffs.

Eddy Le Huitouze à l'attaque | © Olivia Nieto

Un défi contre-la-montre en Bretagne. Ce week-end les cyclistes bretons ont pu se défier individuellement avec le « Challenge contre-la-montre Bretagne 2020 ». « On a essayé de trouver un circuit à une heure maximum de chez nos licenciés pour que chacun puisse aller se défier sur l’un des chronos, ils font entre 5 et 15 kilomètres » rapporte le CTR. Une belle initiative pour donner une sorte d’objectif aux coureurs bretons, tout en respectant les mesures de distanciation et le code de la route, chacun peut y aller à l’heure qu’il veut. L’idée est de « se comparer et garder l’esprit compétitif », conclut Jean-Charles Romagny.

Alaphilippe à l'entraînement en Andorre | © J.Alaphilippe

Le déconfinement est arrivé et les sorties vélo aussi. Fini le home-trainer et Zwift, Bkool, Rouvy, et autres. Vive le grand air, le beau temps, la nature, et l’air qui passe dans les cheveux.

On a moins aimé,

L’annulation de l'épreuve suédoise. Alors que la manche du Women World Tour de Vargarda (Suède) faisait partie du nouveau calendrier UCI, annoncé début Mai, l’épreuve a été annulée par la gouvernement suédois. « C’est triste mais après des entretiens avec la municipalité et les sponsors, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’était pas possible d’organiser une telle compétition et une telle fête du vélo dans ces conditions. Face aux restrictions actuelles, nous n’avons pas trouvé d’alternatives », affirme l’organisateur Helen Henriksson.

La Trek Segafredo s'offre le chrono par équipes de Vargarda en 2019 | © UCI

Les bagarres de chiffoniers entre la Ventoux Deniv Challenge et la Mercantour via les réseaux sociaux, apparemment, ça vole bas ! On avait parlé du monde d’après pourtant…