Publié le 27/07/2020 19:15

Qui dit reprise des courses, dit retour de notre rubrique "On a aimé / On a moins aimé". C'est reparti après de nombreuses semaines d'absence.

On a aimé,

Annemiek Van Vleuten vainqueure à trois reprises en Espagne | © Mitchelton Scott

La reprise des courses féminines. Après l’épidémie du Covid-19 les féminines ont pu remettre un dossard au Pays-Basque avec trois épreuves UCI au programme, entre jeudi et dimanche. L’organisation a suivi la réglementation imposée par l’UCI en faisant des tests en amont, limitant les contacts entre personnes… En avant !

Le nouveau maillot | © Cross Team Legendre

Le Cross Team Legendre. L’équipe de cyclo-cross Chazal-Canyon de Steve Chainel continue de grandir en devenant une équipe professionnelle cyclo-cross UCI, sous l’appelation du Cross Team Legendre. Cela permettra aux coureurs de participer sur route aux mêmes courses UCI qu’une équipe Continentale. Elle s’est donc associé à Arkéa-Samsic, Legendre étant un de leurs partenaires. « Notre culture est tournée vers la pluralité, c’est donc tout naturellement qu’après la création d’une équipe féminine, nous allons nous associer au Cross Team Legendre », confie Emmanuel Hubert manager d’Arkéa-Samsic.

La belle action de Rudy Molard | © Fungana

Rudy Molard créé une école de vélo au Kenya. Le coureur de la Groupama-FDJ avait à cœur de créer une école de vélo pour les enfants au Kenya, elle portera le nom de Rudy Molard Cycling Training Camp Iten Kenya. Le projet porte sur la création d’une piste de vélo, la mise à disposition de matériel et la formation d’un coach sur place. Il est accompagné de l’association humanitaire Fungana et pour financer ce projet il a créé une tenue de vélo aux couleurs de l’association et du Kenya. Une belle action !

On a moins aimé,

Le déséquilibre des forces en Roumanie. Seulement deux équipes World Tour étaient présentes sur le Sibiu Tour en Roumanie, avec la Bora-Hansgrohe et Israel Start-Up Nation. 4 journées de courses et le 10ème du général est déjà à plus de 8 minutes du vainqueur. A noter la 4ème place du Français Rémy Rochas (Nippo Delko One Provence).

Bora-Hansgrohe domine en Roumanie | © Focus Photo Agency

Une situation qui reste instable. Malgré que certaines courses ont pu se dérouler sans encombre, de nombreuses organisations sont encore menacées, si ce n’est annulées comme on a appris l’annulation du GP de Fourmies ou du Boels Ladies Tour épreuve du World Tour féminin, notamment.