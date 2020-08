Publié le 03/08/2020 13:29

Des coureurs respectueux, Wout Van Aert maître des Strade, le train de Démare en forme, les nombreuses chutes... Retrouver tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Echappée à Burgos | © Ricardo Ordonez

Sur le Tour de Burgos, voir les petites équipes Euskadi, Kern Pharma, Kometa… se lancer dans l’échappée matinale (le cyclisme d’avant, quoi !) mais aussi et surtout voir les coureurs rapporter les bidons et musettes plutôt que les jeter. Un souci de budget, assurément, mais toujours est-il que ça en jète, surtout en période de raréfaction des spectateurs et du bon alibi du « toute façon, ils les jettent aux fans ».

Van Aert au sommet | © Jumbo Visma

La troisième était la bonne pour Van Aert. 3ème en 2018 et 2019, le spécialiste du cyclo-cross Wout Van Aert a remporté la 14ème édition des Strade Bianche samedi avec 30 secondes d’avance sur Davide Formolo. Forte chaleur, poussière, le Belge a fait parler sa classe naturelle. Quel retour au plus haut niveau après sa chute sur le Tour l’an dernier.

Démare et son train à Burgos | © Groupama-FDJ

Le train de Démare en forme. La semaine dernière à Burgos le Picard Arnaud Démare (Groupama-FDJ) est passé deux fois tout proche de la victoire avec deux secondes places à la clé. Ce qu’il est important à retenir c’est la bonne homogénéité de son train et le retour très rapide des repères en compétition. Vivement la suite !

On a moins aimé,

Peut-être avez-vous aussi vu « ça va frotter » samedi où à part Alaphilippe, il n’y en avait que pour Alaphilippe. On a vu, inutile d’attendre et de nous vendre une saison de J.Alaphilippe à l’égal de celle de 2019.

Alaphilippe aux Strade | © Wout Beel

Les nombreuses chutes lors de cette reprise. La saison cycliste a juste repris que de nombreuses chutes sont déjà à énumérer. Les coureurs prennent-ils plus de risque vu le peu de courses qu’il y aura en 2020 ? Ont-ils en quelque sorte oublié leurs automatismes ?