Publié le 14/09/2020 10:12

Le duel slovène, un air de Stade sur le Giro féminin, MVDP pointe le bout de son nez, un moto GP sur le Tour ?, l'abandon de Romain Bardet... Retrouver tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Tadej Pogacar vainqueur au Grand Colombier © Bettini Photo

Le duel slovène. Les Slovènes Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) semblent être une jambe au-dessus de leurs adversaires même si les Colombiens Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) et Miguel Angel Lopez (Astana) pointent à moins de 2 minutes au général, alors qu’Egan Bernal (Ineos) a craqué hier sur les pentes du Grand-Colombier. La dernière semaine s’annonce palpitante !

Podium étape 3 | © Giro Rosa

Un air de Strade sur le Giro féminin. On a aimé la deuxième étape du Giro Rosa féminin, qui avait un air de Strade Bianche. Chaleur, chemin blanc, spectacle garanti ! Trois étapes de faites, encore 6 pour boucler ce Tour d’Italie féminin. On espère voir une version française d’ici 2022 !

MVDP s'offre la dernière étape de Tirreno-Adriatico | © Dario Belingheri

MVDP pointe le bout de son nez. Le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) a remporté la dernière étape de Tirreno-Adriatico après une journée dans l'échappée. Succès en costaud comme à son habitude, il arrive doucement au top de sa forme avant ses objectifs à venir, ça va faire mal...

On a moins aimé,

Image du Tour à 21,5km de l’arrivée. 2 échappés, Rolland et Gogl, et une ribambelle de motos, au moins 10, on se demande si on est sur un Grand Prix ou sur une course de vélo.

Pas digne d'humanité... | © L'humanité

Le dessin de l’humanité sur Marion Rousse et Julian Alaphilippe. De l’humour, non, surtout pas dans ce champ-là, respectez la vie privée de tout un chacun et des champions. Surtout quand on parle humanité. D’autant plus que Marion Rousse sait être très professionnelle dans son métier de consultante TV.

Bardet contraint de quitter le Tour sur chute | © AG2R La Mondiale

L’abandon de Romain Bardet. Une lourde chute et voilà Romain Bardet (AG2R La Mondiale) qui termine l’étape avec une commotion cérébrale. A froid, nausées et vertiges ne le quittent pas, impossible de continuer la Grande-Boucle, alors qu’il pointait en 4ème position du général. Un coup dur pour l’Auvergnat qui était dans le coup, après un Tour 2019 difficile.