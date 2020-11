Publié le 02/11/2020 17:47

La première sur un grand Tour pour David Gaudu, Küng beau champion de Suisse, l'annulation des cyclo-cross... Retrouver tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

David Gaudu, une première sur un grand Tour. Présent dans l’échappée sur la 11ème étape de la Vuelta en compagnie de son coéquipier Bruno Armirail, le Breton David Gaudu (Groupama FDJ) a mis la balle au fond. Réalisant son effort à 150 mètres de la ligne, il est parvenu à décrocher l’Espagnol Marc Soler (Movistar) pour aller décrocher son premier succès sur un grand Tour. Après son abandon sur le Tour de France, cette victoire peut être un déclic pour la suite, ce qui est sûr c’est qu’il passera un bon hiver.

Gaudu vainqueur sur la Vuelta | © Groupama-FDJ

L’autorisation pour les sportifs de haut-niveau. Pendant ce deuxième confinement, le gouvernement autorise les sportifs de haut-niveau, inscrits sur liste ministérielle et/ou professionnels, à pratiquer leur activité. Pour les cyclistes, ils ont donc le droit d’aller s’entraîner sur route. Une bonne chose de pouvoir rester au même stade que nos voisins Suisses, Espagnols, Belges… afin d’éviter une différence de niveau à la reprise.

Sportifs de haut-niveau autorisés à s'entraîner dehors | © FFC

Küng, beau champion de Suisse. Ce week-end se sont déroulés les Championnats de Suisse sur route et le coureur de la Groupama-FDJ Stefan Küng a réalisé un raid solitaire de 70 kilomètres, pour s’imposer avec près de 5 minutes sur ses premiers poursuivants. Vous l’auriez compris, la formation française de Marc Madiot a passé un très bon week-end !

Stefan Küng Champion de Suisse | © Groupama-FDJ

Le retour à un parcours du Tour fait pour tous les coureurs, pour révéler le plus complet, en somme. A l’inverse de 2020, où là c’était trop pour un coureur avec un format, une localisation « à domicile » trop marqués, et qui finalement n’auront rien apporté.

On a moins aimé,

L’annulation des cyclo-cross tout Novembre. La fédération française de cyclisme a annoncé la suspension de toutes épreuves du calendrier amateur jusqu’au 02 Décembre. Les nombreux cyclo-cross régionaux et la manche de la Coupe de France de Quelneuc sont donc annulés. Alors que les compétitions suivent leur court en Belgique, c’est dommage pour les Français qui ne pourront pas se déplacer. Il pourrait y avoir de sacrés écarts de niveau avec les étrangers lors des manches de Coupe du Monde.

Montée de l'Angliru | © Vuelta

On attendait monts et merveilles de l’Angliru et au final, relative déception. La raison ? Si on regarde l’intensité, certes l’effort est total sur 6 kilomètres, mais les écarts sont très faibles et le général à peine bousculé. Finalement, ces montées (presque) impossibles servent à faire monter en pression, mais se révèlent la plupart du temps, sans effet sur les classements.