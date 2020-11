Publié le 09/11/2020 07:00

Gaudu et Armirail un duo gagnant, Guillaume Martin à pois, l'esprit offensif de Tim Wellens... Retrouver tout ce que l'on a aimé et moins aimé cette semaine.

On a aimé,

Gaudu et Armirail, un beau duo | © Groupama-FDJ

Gaudu et Armirail, un duo gagnant. Quelle Vuelta du Breton David Gaudu (Groupama-FDJ), avec deux victoires sur des étapes de montagne et en bonus une remontée à la 8ème place du classement général. On a aimé le lien qu’il a avec son coéquipier et ami Bruno Armirail, présent les deux fois dans l’échappée. Il a joué l’équipier modèle en maintenant un écart conséquent sur les favoris et en jouant le tremplin parfait avant l’attaque victorieuse de Gaudu. Chapeau, une belle façon de terminer la saison pour l’équipe française !

Guillaume Martin meilleur grimpeur | © Cofidis

Le 6ème maillot de la montagne pour l’équipe Cofidis et Guillaume Martin qui s’est fait un bel objectif de ce classement à défaut d’une étape. On a aussi aimé le bon goût de Guillaume Martin, Cofidis et Nalini de ne pas avoir décliné les pois bleus sur un cuissard, ce qui ne met pas vraiment le coureur en valeur. G.Martin succède à Nicolas Edet et David Moncoutié, 4 fois.

Tim Wellens vainqueur de deux étapes | © Photos news

L’esprit offensif de gars comme Tim Wellens, récompensé 2 fois, et Rémi Cavagna, pas récompensé, et on a encore plus apprécié les voir buter après un ou deux jours à l’avant. Preuve que ce ne sont pas des machines, preuve en est également que le cyclisme des années ‘90 est derrière nous et c’est très bien.

Joshua Dubau top 10 aux Europes | © FFC

Top 10 aux Europes de cyclo-cross. On a aimé voir les Français dans le coup sur les championnats d’Europe de cyclo-cross. Chez les élites, là où normalement la France éprouve quelques difficultés, les coureurs ont été chercher deux tops 10. En effet, Perrine Clauzel prend une belle 5ème place derrière un quadruplé néerlandais, et Joshua Dubau se classe 9ème, au milieu de l’armada Belge. De bon augure pour la suite !

On a moins aimé,

Que la Vuelta, pas plus que le Giro, ne viennent se mettre en valeur en France pour cause de pandémie et des règles sanitaires.

Angliru01 | © EF

La FFC qui ouvre les vannes, mais pas pour tous. Il est difficile actuellement de prendre des mesures pour satisfaire tout le monde. Les professionnels et cyclistes sur liste ministérielle de haut-niveau étaient d’abord autorisés à s’entraîner dehors, puis la FFC a fait une demande pour permettre aux coureurs de 1ère catégorie d’avoir les mêmes droits. Très bien pour eux, mais quand est-il des coureurs de 2ème catégorie ? Chez les féminines les coureurs de N1 et N2 font les mêmes courses, mais seules les N1 peuvent s’entraîner dehors actuellement…