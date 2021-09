Rencontre entre le CPA et l'AIOCC sur la question de la sécurité des coureurs.

Publié le 27/09/2021 17:40

Après presque deux ans de rencontres en ligne, les Championnats du monde en Flandre qui se sont terminés hier ont été l'occasion pour l'Association Internationale des Cyclistes (CPA) de se retrouver en personne.

Lors du week-end arc-en-ciel qui a couronné Elisa Balsamo et Julian Alaphilippe reine et roi de la course sur route, les représentants des coureurs ont rencontré la direction de l'Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC) pour faire le point sur certains problèmes de sécurité rencontrés au cours de la saison et pour apporter ensemble des améliorations aux courses individuelles.

Le dialogue est ouvert avec les organisateurs

«Nous avons examiné avec les membres de l'AIOCC l’association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes, les enquêtes que nous avons soumises aux coureurs lors de chaque course ainsi que les rapports que nos délégués ont effectués et avons établi une méthode de travail pour intervenir auprès des organisateurs des événements individuels pour la solution de certains aspects qui pourraient être amélioré à chaque course» a déclaré Pascal Chanteur, vice-président et responsable de la sécurité au CPA. «Le retour des coureurs sur chaque course est important pour définir des priorités d'action, parfois faciles à mettre en œuvre, parfois moins. Nous savons qu'organiser des événements cyclistes sur les routes, dans les villes, et garantir une sécurité absolue est une entreprise énorme, rendue encore plus compliquée ces derniers temps par la pandémie. Les organisateurs investissent beaucoup dans la sécurité des coureurs et ont le même intérêt que les athlètes à assurer leur sécurité. Au grand travail déjà fait par les organisateurs et l'UCI sur la sécurité, nous avons voulu ajouter des éléments qui seront utiles au travail que fait tout le mouvement, offrant le point de vue de ceux qui vivent la course en personne. Nous sommes très heureux et reconnaissants envers les organisateurs d'avoir ouvert un dialogue constructif avec nous et les coureurs et de vouloir apporter des réponses concrètes à nos demandes».

La sécurité des coureurs comme priorité

Lors le Championnat du Monde, le comité directeur du CPA s'est réuni pour faire le point sur diverses activités au profit des coureurs. A l’ordre du jour, outre la sécurité en course, également quelques améliorations sur le matériel technique à proposer à l'UCI; la gestion des prix avec la nouvelle plateforme qui a apporté de grands avantages aux coureurs; le projet de création d'opportunités d'emploi pour l'après-carrière en s'inspirant de ce qui a déjà été fait par de nombreuses associations localement, pour tous les pays représentés; la croissance du mouvement des femmes; le plan de relance du fonds de transition.

«Même pendant la pandémie, nous n'avons jamais cessé de travailler pour nos membres et pour tous les coureurs et se retrouver face à face était cependant passionnant ainsi que ressentir la chaleur du public dans la course qui a offert un vrai spectacle - a commenté le président du CPA Gianni Bugno, célébré comme tous les champions du monde à l'occasion de la 100e édition de l'événement arc-en-ciel. - Ces derniers jours, nous avons eu l'occasion de nous comparer aux autres acteurs pour rendre notre mouvement plus fort et plus uni».