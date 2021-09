Sea Otter Europe 2021, rendez-vous à Gérone dans une semaine.

Publié le 16/09/2021 19:00

Le grand festival du vélo, la Sea Otter Europe basé à Gérone, revient cette année après une précédente édition annulée. Salon, courses et tests de vélos sont au programme !

Le week-end des 24-25-26 septembre marque le retour de la cinquième édition du festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona. La ville elle-même, ainsi que toute la province de Gérone et la Costa Brava, sont une zone privilégiée pour toutes les pratiques, en faisant un véritable paradis pour les cyclistes.

La Sea Otter Europe, le festival du vélo

Ce grand rendez-vous des passionnés comprend un programme chargé et pour tous les pratiquants avec 12 courses qui animeront le week-end, regroupant quasiment toutes les pratiques cyclistes : route, V.T.T., gravel, enduro,VAE... pour tous les niveau de l’amateur au professionnel de haut niveau. L’épreure route, La Ciclobrava vous propose trois parcours, l’un de 70km, 100km et l’autre de 140km environ le dimanche 26 Septembre, une course cycliste qui fera découvrir les plus beaux paysages des routes de Gérone à tous ses participants.





Plus de 4 000 participants de toute l’Europe sont attendus pour prendre part aux différentes épreuves prévues, mais surtout pour venir essayer les nouveautés sur le demobike ! Vous pouvez d’ailleurs déjà réserver vos essais en ligne avant d’arriver. Qui a dit que cela ressemblait à un parc d’attraction pour cyclistes ?

Sur le salon, 154 stands avec un total de 195 marques présenteront leurs nouveautés avec notamment BMC, Scott, Canyon, Intense, Fulcrum, Sram, BH, Castelli, Lapierre et de nombreux autres. Vous pouvez retrouver la liste complète ICI

Horaires du festival Sea Otter Europe:

Vendredi 24/09/2021 de 16 h à 20 h

Samedi 25/09/2021 de 9 h à 20 h.

Dimanche 26/09/2021 de 9 h à 15 h.

Les mots de l’organisation : « Nous sommes satisfaits de la réponse du secteur après un an et demi de difficultés et de doutes dus à la pandémie. Malgré tout, le secteur connaît un moment de croissance très fort et le positivisme est général et augure une grande édition. Les marques confirmées seront sans aucun doute les grands protagonistes de cette édition ». « Nous pensons également que le festival Sea Otter Europe ne doit pas seulement être un événement sportif, mais aussi un événement de mobilité durable. Un sujet, si nécessaire et si urgent, qui est maintenant dans la ligne de mire du monde entier. En tant qu’événement de référence, nous voulons participer à cette transformation ».