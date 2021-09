Strava : le partage de localisation Beacon désormais gratuit

Publié le 02/09/2021 08:00

Strava, l’application la plus utilisée par les coureurs et les cyclistes, vient d’annoncer que la fonction de partage de localisation avec des proches est désormais gratuite. Explications…

Pour ceux qui ne connaitraient pas Strava, c'est une application smartphone bien connue des sportifs et notamment des cyclistes. Plus de 88 millions de sportifs l’utilisent pour leur entraînement. Elle permet de faire un suivi de vos activité et est même un véritable coach sportif virtuel pour améliorer ses performances et ses entraînements. Avec sa fonction GPS, elle collecte de nombreuses données et propose même des circuits à découvrir. L’App, disponible sur Android et iOS, offre aussi un plan d’entraînement sur mesure pour améliorer ses performances. Soucieux d’améliorer sans cesse son produit, l’application a misé sur la sécurité de ses utilisateurs via une nouvelle mise à jour. Désormais, Strava vous permet aussi de partager votre localisation en temps réel à vos proches mais offre aussi une meilleure sécurité pour les sportifs.







Le partage de localisation Beacon désormais gratuit sur Strava

Dans son communiqué de presse, Michael Horvath, le PDG de Strava explique ainsi : « Strava est un endroit pour tous ceux qui transpirent. Nous voulons aider chaque athlète à se sentir en sécurité lorsqu’il pratique son sport. Pour mieux assurer la sécurité et la tranquillité d'esprit des athlètes, nous avons décidé de rendre notre fonction de partage de localisation en direct Beacon accessible à tous les membres de notre communauté, qu'ils soient abonnés à Strava ou non. À partir d'aujourd'hui, tout athlète dans le monde peut utiliser Beacon gratuitement lorsqu'il enregistre une activité avec notre application mobile ».

Concrètement, la fonction Beacon permet de partager, en temps réel, votre localisation grâce à la fonction GPS de votre smartphone ou de votre montre connectée. Vous pouvez désormais partager votre position avec 3 personnes. Une fonction intéressante pour la sécurité en cas de chute, de problème ou de retard sur l’horaire de retour prévu. Pour y accéder, il suffit de vous rendre sur l’écran d’enregistrement de l’application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi ajouter des contacts de sécurité qui pourront suivre votre localisation (ils seront informés automatiquement à chaque fois que vous ferez une activité) ou bien encore en envoyant, par SMS, un lien de partage de votre position.

Une nouvelle fonctionnalité pour protéger ses données

Autre nouveauté de la mise à jour de l’application Strava est la possibilité de cacher certaines données que vous ne souhaitez pas partager avec d’autres utilisateurs. Ainsi, vous pourrez désormais établir une zone de confidentialité pouvant aller jusqu’à 1.600 mètres autour de votre point de départ ou d’arrivée lorsque vous racontez votre parcours sportif. Nul ne pourra ainsi trouver aisément votre domicile. Vous pouvez aussi désormais occulter d’autres statistiques comme, par exemple, les données sur votre fréquence cardiaque, les calories consommées pendant l’exercice, la vitesse ou bien encore l’allure. Pour y accéder c’est dans les Paramètres puis Contrôles de la confidentialité.

Des améliorations de sécurité bienvenues qui ajoutent encore davantage à la protection des données personnelles. Notez que de nouvelles améliorations seront apportées à l’application Strava à la fin du mois de septembre.