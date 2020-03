Tests de matériel

Publié le 26/03/2020 00:30

Tribe Sport Group, distributeur officiel et exclusif de Selle Italia pour la France, nous a convié à tester le nouveau système de bike fitting « idmatch Bike Lab » de la marque Italienne. Voici la 1ère partie de ce test.

Le projet idmatch est né de la collaboration entre la célèbre marque de selle Italienne et l’un des plus importants laboratoires d’analyses biomécaniques et ergonomiques européens, basé lui aussi en Italie : Ergoview, dans le but de développer une gamme de produits dédiés à l'amélioration des performances des cyclistes.

En s’associant, ces 2 acteurs Italiens ont tiré profit de leurs forces respectives : la notoriété internationale et la puissance commerciale du fabriquant de selles et l’expertise en ergonomie, physiologie et mécanique du mouvement sportif, du laboratoire. Ensemble ils ont développé ce qui est sans doute le système d’étude posturale le plus moderne et le plus performant du marché : le « idmatch Bike Lab ».

En effet, Le idmatch Bike Lab est présenté comme premier système de bike fitting au monde à être entièrement automatisé, le premier système scientifique d’auto-scan et d’auto-ajustement de position pour cycliste, c’est l’étude posturale du futur ! C’est également un des plus complets puisqu’il permet non seulement de définir la position idéale du cycliste sur son vélo en fonction de sa morphologie et de sa pratique, mais également de sélectionner les composants les plus adaptés pour son vélo. Enfin, des outillages additionnels permettent de régler parfaitement son vélo et ses cales de chaussures.

Le rendez-vous est donné dans les locaux de Tribe Sport Group à Cogolin, Fred Glo le boss, nous accueille, après une petite visite du show-room où se côtoient quelques produits des nombreuses marques (près de 50), distribuées par l’entreprise Varoise, il nous offre gentiment un « Welcome pack » comportant quelques échantillons, dont une belle tenue MB Wear que nous allons utiliser pour ce test.

C’est dans un bureau spécialement dédié à ce bike fitting dans lequel Tribe a installé les différents éléments de mesure et de réglage, que les 2 techniciens de chez Selle Italia-idmatch nous attendent pour commencer le processus d’analyse.

Tout commence par la création de son profil sur le logiciel idmatch Analysis System, dans lequel on rentre ses coordonnées, son adresse mail, sa pratique (route, VTT, triathlon, cyclocross, descente, piste, CLM), mais aussi ses éventuelles zones de douleurs chroniques, tendinites, etc..

Ensuite la prise de mesures peut commencer, dans un premier temps le corps est scanné dans son ensemble grâce au premier système d'analyse au monde qui permet de localiser les points de jonction des articulations sans utiliser de marqueurs. Par marqueurs on entend les pastilles autocollantes généralement utilisées sur les autres systèmes et positionnées par l’ergonome ou le technicien cycle, au niveau des articulations.

Le gros avantage du scan idmatch est la précision, en effet les pastilles des autres systèmes étant collées manuellement, leur position n’est pas toujours optimale, de plus elles sont placées sur la peau donc décalées de quelques centimètres du centre de rotation réel de l’articulation.

Le scanner idmatch utilise une technologie différente, il détecte précisément les centres de rotation grâce au balayage 3D du scanner dans diverses positions statiques et dynamiques du cycliste, combiné à un algorithme de calcul développé par les informaticiens Italiens. Le « squelette virtuel » est ainsi reconstitué numériquement et les longueurs de chaque membre sont automatiquement calculées, on le voit apparaitre et suivre nos mouvements en live sur l’écran.

Ils ont ainsi créé un outil plus précis et plus performant car les mesures morphologiques constituent la base de toute étude posturale, plus elles sont précises, plus le cotes calculées le seront aussi.

A noter que le scanner utilisé n’est autre que le module Kinect de la console Xbox 360, très adapté à cette utilisation car développé par Microsoft pour détecter les mouvements du corps afin de pouvoir jouer sans manette. Il est reconnu pour sa précision et utilisé en tant que scanner pour diverses applications hors gaming.

Les mesures s’enchainent, dans diverses positions sur un tapis spécifique intégrant des marquages qui permettent de se positionner correctement, un test de souplesse est également au programme, tout cela sous les instructions du sympathique technicien Selle Italia.

Après les relevés réalisés par le scanner, nous passons sur d’autres appareils, le premier est le idmatch Foot Meter qui comme son nom l’indique sert pour mesurer les pieds et notamment la distance entre l’arrière du talon et l’articulation du gros orteil, qui comme vous le savez sans doute, est un repère pour le positionnement des cales sur les chaussures.

Le deuxième appareil, le idmatch Forefoot Tilt Meter permet de déterminer si nous sommes pronateur, neutre ou supinateur (si la zone d’appui du pied au sol est plutôt située à l’intérieur, au centre ou à l’extérieur).

Toutes ces mesures au niveau des pieds, permettent ensuite via le troisième outillage idmatch Cleat Fit, de régler la position des cales sur ses chaussures grâce à des gabarits de positionnement guidés par un laser.

La chaussure est positionnée à l’envers sur un support et la distance entre l’arrière du talon et l’articulation du gros orteil mesurée précédemment, est reproduite et projetée sur la cale via le laser.

Il existe une série de gabarit pour chacune des différentes marques de pédales/cales (sauf pour les Speedplay, ce qui était notre cas), le gabarit se positionne sur la cale et permet de régler son recul sur la chaussure, ainsi que sa position angulaire. Dans le cas des Speedplay, le recul peut être réglé tout aussi précisément mais le réglage de l’angularité doit s’effectuer à l’œil, sans gabarit.

Même si elle est en Italien, la vidéo ci-dessous permet de bien comprendre le principe :

A noter que ce kit dédié au réglage des cales, peut être acheté indépendamment du système complet, pour les vélocistes qui souhaitent proposer uniquement cette prestation à leurs clients, le réglage des cales étant très demandé par les cyclistes lors de l’achat des pédales. Vous trouverez les tarifs à la fin de ce test.

En attendant la seconde partie et fin de ce test, qui méritait bien une petite coupure, vous pouvez déja retrouvrer plus d'infos sur :

https://bikelab.idmatch.it/

https://www.selleitalia.com/fr/idmatch/

Pour toute question sur ce test, vous pouvez nous contacter directement par email : testvelo101@velo101.com