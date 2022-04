Thomas Voeckler devient ambassadeur de la marque SIGMA

Publié le 05/04/2022 16:20

SIGMA, le spécialiste des compteurs, GPS et éclairages vélo basé en Allemagne, renforce son équipe d'ambassadeurs. Dès aujourd’hui, Thomas Voeckler rejoint la marque pour l’accompagner dans ses futurs projets.

Thomas Voeckler devient ambassadeur SIGMA | © A.S.O./Timothé Renaud

Thomas Voeckler, véritable référence du cyclisme français, rejoint l'équipe d'ambassadeurs de la marque SIGMA. Possédant un des plus beaux palmarès du cyclisme tricolore, Thomas Voeckler est titulaire d’une série d’exploits, notamment sur le Tour de France : porteur du maillot jaune pendant 20 jours, 4 victoires d’étapes, vainqueur du Grand Prix de la montagne, qui ont fait sa notoriété? et son rapport particulier avec le public (« la Voecklermania »). Considéré comme le cycliste préféré des français lors de sa carrière, il reste toujours très apprécié et impliqué dans le monde du cyclisme. L’ex-cycliste professionnel est désormais consultant sur le Tour de France et d’autres épreuves. Sa performance en tant que reporter, durant ses débuts lors du Tour 2018, a été unanimement saluée et a renforcé son image positive. Enfin en 2019, Thomas Voeckler est devenu manager de l’équipe de France de cyclisme qu’il a dirigé aux Jeux olympiques, aux Championnats du Monde et aux Championnats d’Europe.

Un lien de longue date entre Voeckler et Sigma

Thomas Voeckler a toujours été lié à SIGMA. Le français a en effet roulé pendant la quasi-totalité de sa carrière professionnelle avec les produits de la marque allemande qui était sponsor de son team Brioches La Boulangère, devenu BBox Bouygues Telecom puis Europcar et enfin Direct Energie. Voeckler a donc toujours été familier avec les compteurs SIGMA et ce partenariat est avant tout des retrouvailles entre un coureur et une marque qui s’apprécient et partagent les mêmes valeurs. « Ce partenariat s’est fait naturellement puisqu’au cours de ma carrière j’ai presque toujours roulé avec leurs produits que j’apprécie particulièrement pour leur simplicité d’utilisation et leur efficacité », déclare Thomas Voeckler. « Nous sommes ravis de compter Thomas Voeckler parmi nous », explique Thomas Seifert, directeur général de SIGMA. « Son caractère sympathique et sa passion pour le vélo font de lui le parfait ambassadeur de la marque SIGMA et nous permettront d'atteindre un public encore plus large. »