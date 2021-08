Zwift academy : Décrocher un contrat pro depuis son salon

Publié le 19/08/2021 11:00

Zwift Academy est un programme novateur d'identification des talents avec a la clef, deux contrats de cyclisme professionnel à décrocher au sein des équipes Canyon / Sram et Alpecin-Fenix.

En préambule, pour nos lecteurs qui ne connaitraient pas cette application, Zwift est une entreprise de fitness née du jeu vidéo, qui utilise la technologie des jeux en ligne massivement multijoueurs pour créer des mondes en 3D riches et prêts à être explorés. Vous pouvez rejoindre des milliers de cyclistes et de coureurs dans des terrains de jeu immersifs comme Londres, New York et Paris, ainsi que dans leur propre Watopia. Leur application se connecte sans fil à des équipements d'exercice : vélos d'intérieur, home trainers et autres, de sorte que votre effort réel alimente votre personnage dans le jeu. Des courses amicales aux randonnées sociales en passant par les programmes d’entraînement structurés, Zwift réunit une communauté diversifiée à la recherche d'une expérience de fitness plus amusante, immersive et sociale.

Le programme d'identification des talents a déjà permis à neuf coureurs de passer chez les pros en rejoignant des équipes cyclistes professionnelles. Au-delà de son aptitude à déceler les talents de demain, la Zwift Academy est également le programme d'entraînement le plus ambitieux et le plus inclusif de Zwift. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, mais la rentrée officielle aura lieu le 30 août avec le début du programme d'entraînement en vélo de route. Pour obtenir leur diplôme, les Zwifteurs doivent effectuer une série de 6 séances d'entraînement, 2 sorties de récupération et, nouveauté cette année, 2 sorties d'évaluation - "Baseline Ride" et "Finish Line Ride".

Ces deux sorties permettront aux Zwifters de voir comment leur forme physique se traduit sur la route. La sortie "Baseline Ride" devra être effectuée au début de la Zwift Academy pour permettre aux Zwifters de définir leurs records personnels sur des segments dédiés conçus pour tester le sprint, les efforts anaérobiques et aérobiques. Les courses la "Baseline Ride" et la "Finish Line Ride" seront organisées sous forme d'événements sur de nouvelles routes personnalisées dans Watopia. Deux distances seront proposées. Les courses "standard" se dérouleront sur le nouveau parcours "Legends and Lava », au départ de Fuego Flats et incluront le KOM de Titans Grove Reverse : 0,9km / 6,6%, le Sprint Forward : 0,4km, et enfin le KOM de Volcano : 3,8km / 3,2%. Les parcours " avancés " se dérouleront sur le nouveau parcours " Climber's Gambit ", en partant de Watopia Pier pour s'attaquer au Sprint Reverse : 0.2km, le KOM de Titans Grove Reverse : 0.9km / 6.6% et enfin l'Epic KOM Reverse : 6,3 km / 6,3 %.

Pour les nouveaux venus à la Zwift Academy

Un "Orientation Workout" est également proposé en option. Cette séance d'aérobic de 25 minutes à faible intensité permettra aux Zwifters de découvrir les bases de la Zwift Academy.

La Zwift Academy est principalement connue pour son programme d'identification des talents, mais pour des milliers de coureurs chaque année, l'expérience va bien au delà", explique Stephen Gallagher, cofondateur de Dig Deep Coaching et concepteur du programme d'entraînement de la Zwift Academy. "Nous avons conçu le programme pour offrir toujours plus à ceux qui cherchent à relever le défi de compléter un plan d'entraînement. Le programme couvre de nombreux principes de base de l'entraînement et devrait être une expérience amusante et enrichissante pour tous les niveaux. Les courses au segment apportent une nouvelle dynamique- tout le monde sait ce que c'est que de battre son record personnel dans une montée ou un sprint, alors nous avons introduit cet élément pour apporter un peu de fun aux "tests"” .

Pour les prétendants aux contrats professionnels

En plus de suivre le programme complet, ils devront cocher quelques cases supplémentaires : En effet les candidats doivent en effet s'assurer de porter un cardio-fréquencemètre, effectuer les entrainements sur un smart trainer ou s'équiper d'un power meter (connecté sur leur compte Today's Plan). Enfin, ils devront effectuer les "Baseline Ride" et « Finish Line Ride" en mode "Advanced". De plus, les pros en herbe doivent également participer aux deux épreuves supplémentaires : la Pro Contender TT Race et le Pro Contender Workout. La TT Race se déroule sur le parcours Road to the Sky de Zwift. Les coureurs seront sur des vélos de contre la montre virtuels et devront réaliser leur meilleur temps sur l'Alpe du Zwift. Le Pro Contender Workout quant à lui, est un entraînement avancé conçu pour pousser ces coureurs à dépasser leurs limites.





Pour accéder à la liste des exigences requises pour prétendre à l'obtention d'un contrat pro, rendez-vous sur zwift.com/zaroad/road-pro-contender-requirements.

"Notre première année de partenariat avec la Zwift Academy a été un grand succès", déclare Philip Roodhooft, Directeur Général d'Alpecin-Fenix.

"Jay, (le gagnant de la Zwift Academy de 2021), a pris un départ fantastique avec nous lors du Tour de Turquie, en terminant deuxième au classement général lors de sa première course pour l'équipe. Jay a montré un dévouement fantastique tout au long de la saison et a mérité son premier départ de grand tour avec nous sur la Vuelta de cette année. Je suis impatient de voir ce qu'il va faire là-bas et j'ai hâte de savoir qui sortira son épingle du jeu grâce au programme de la Zwift Academy 2021".

"C'est la sixième année avec la Zwift Academy et nous avons accueilli des talents fantastiques à grâce au programme", déclare Ronny Lauke, Team Manager CANYON//SRAM Racing.

« Chaque année, la compétition semble devenir de plus en plus serrée. Cela rend les décisions difficiles, mais démontre toute la force du programme. J'ai hâte de rencontrer la 'Promotion 21’ dans quelques mois. »

Les inscriptions en ligne pour la ZA Road débutent le 18 août. Le programme de la Zwift Academy Road commence le 30 août et se termine le 24 octobre. Pour plus d'informations sur tous les programmes, rendez-vous sur zwift.com/academy.