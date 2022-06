À la fin de l’année 2022, seules les 18 premières équipes du classement UCI World Tour se verront accorder une licence world Tour pour les trois prochaines saisons. Si certaines formations sont idéalement placées, derrière la bataille fait rage.

À la fin de la saison 2022, nous saurons quelles sont les 18 formations qui évolueront en World Tour pour les 3 prochaines saisons. Le 31 mai, l’UCI a actualisé le classement par équipe UCI World Tour. En bas de tableau, 6 équipes se trouvent dans un mouchoir de poche.

Dans le premier article de la série, nous vous avions présenté les deux derniers du classement (Lotto-Soudal et Israel – Premier Tech). Pour ce deuxième article de la série, nous allons nous attarder sur la formation BikeExchange Jayco et EF Education East-Post.

Le classement par équipe UCI World Tour

Équipes Points UCI 2020-2022 Points UCI 2022 Division actuelle 1 Quick-Step Alpha Vinyl 29976 4559 World Tour 2 Ineos Grenadiers 29574 6947 World Tour 3 Jumbo-Visma 29421 6587 World Tour 4 UAE Team Emirates 27536 6677 World Tour 5 Bahrain Victorious 21848 6733 World Tour 6 Bora-Hanshrohe 21227 6266 World Tour 7 Alpecin Fénix 17888 4849 UCI ProTeam 8 Groupama FDJ 16685 4376 World Tour 9 Trek-Segrafredo 16494 3319 World Tour

10 Astana Qazaqstan Team 14755 1699 World Tour 11 AG2R Citroën Team 14697 3918 World Tour 12 Intermarché Wanty-Gobert 14434 5391 World Tour 13 Arkéa-Samsic 13858 5088 UCI ProTeam 14 Team DSM 13627 2157 World Tour 15 Movistar Team 12906 3297 World Tour 16 Cofidis 12842 4555 World Tour 17 Team Bike-Exchange Jayco 12486 2814 World Tour 18 EF Education – Easy Post 12400 1461 World Tour 19 Lotto Soudal 11650 3647 World Tour

20 Israel – Premier Tech 11122 2059 World Tour

EF Education – Easy Post

C’est un début de saison plus que délicat pour la formation américaine. Avec 1461 points inscrits en 2022, c’est l’équipe qui en a marqué le moins parmi les 20 premières formations du classement. Malgré ces résultats décevants, elle occupe provisoirement la 17ème place, synonyme de licence World Tour pour les trois prochaines saisons. Mais attention, car la Lotto Soudal et Israel Premier – Tech se font de plus en plus pressantes.

Les motifs d’espoir : Pour redresser la barre et marquer des points UCI, l’équipe comptera avant tout sur ses grimpeurs. Avec Mark Padun, Hugh Carthy, Esteban Chaves ou encore Rigoberto Uran, elle possède plusieurs atouts de taille en montagne. Le Danois Magnus Cort sera également important pour ramener des gros points UCI.

Team Bike-Exchange Jayco

L’équipe australienne occupe actuellement la 17ème place de classement UCI par équipe World Tour. Avec 2814 points inscrits en 2022, cela lui permet d’avoir plus de 800 points d’avance sur la Lotto, Soudal qui pointe en 19ème position.

Les motifs d’espoir : Blessé sur le dernier Giro, Simon Yates est tout de même parvenu à remporter 2 victoires d’étape. Le Britannique est la pièce maitresse de la formation australienne qui dépend beaucoup de son grimpeur. La suite de la saison de Yates sera donc décisive pour le futur de l’équipe. L’équipe comptera également sur son sprinter Dylan Groenewegen pour remporter des gros points UCI.