Le coureur belge Tosh Van der Sande a prolongé pour deux saisons supplémentaires au sein de l’équipe Jumbo-Visma.

À 32 ans, Tosh Van der Sande a prolongé son contrat de deux ans avec la Jumbo-Visma. Arrivé en 2022, il est désormais sous contrat avec la formation néerlandaise jusqu’en 2025. « Je suis très fier de rester avec l’équipe pour encore deux ans. La dernière année et demie a été fantastique. Partout où nous allons, nous partons avec l’ambition de gagner, ce qui nous donne confiance et motivation. Toute l’équipe s’entend bien, et c’est formidable de travailler pour un leader comme Wout van Aert ou un sprinter talentueux comme Olav Kooij. Je reçois beaucoup de satisfaction de travailler avec tous les jeunes talents que nous avons dans l’équipe. Dans les années à venir, j’espère développer davantage cela », indique le Belge.

« Tosh est un joueur d’équipe précieux dans tous les domaines : dans les classiques, la préparation des sprints et le mentorat des jeunes coureurs. Nous sommes heureux qu’il reste avec nous jusqu’en 2025, car sa personnalité correspond bien à notre équipe », affirme Merijn Zeeman, directeur sportif de l’équipe Jumbo-Visma.