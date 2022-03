Apeldoorn (Pays-Bas) accueillera les championnats d'Europe de piste Elites 2024

Publié le 01/03/2022 11:40

La ville néerlandaise d'Apeldoorn accueillera l'édition 2024 des Championnats d'Europe sur piste Élites qui se disputeront du 14 au 18 février.

La confirmation des dates a eu lieu hier lors de la réunion extraordinaire du Comité Directeur de l’Union Européenne de Cyclisme qui s’est déroulé virtuellement avec tous les membres.

Près de 250 athlètes venus de 30 pays participeront aux six journées de la manifestation continentale pour décrocher les 22 titres en jeu, 11 pour chaque catégorie.





Enrico Della Casa, Président de l’Union Européenne de Cyclisme : « Les Championnats d’Europe sur piste Élites ont toujours représenté l’un de nos événements les plus importants et attractifs et ils le seront encore plus en février 2024, compte tenu de la proximité des Jeux Olympiques de Paris qui débuteront cinq mois plus tard.

L’intérêt grandissant des médias pour le cyclisme sur piste et l’engouement du public néerlandais représentent sans aucun doute deux points forts de cet événement. Pendant environ une semaine, l’Europe du cyclisme se donnera rendez-vous dans un lieu emblématique du cyclisme mondial, et pas seulement sur la piste : la structure moderne Omnisport d’Apeldoorn qui a accueilli ces dernières années les événements les plus prestigieux du calendrier de la piste, des championnats du monde Élites et Paracyclisme, les Championnats d’Europe Élites à trois reprises, une édition de la manifestation continentale pour Juniors et Under 23, en plus de l’impressionnant grand départ du Giro d’Italie en 2016.

Je tiens à remercier la Fédération néerlandaise de cyclisme, son président Wouter Bos, la ville d’Apeldoorn, son maire Ton Heerts, la province de Gelderland, son député Jan Markink, le Ministère de la Santé Publique, Welfare et Sport, et surtout les organisateurs de Libéma Profcycling, nos partenaires historiques pour l’organisation de grands événements aux Pays-Bas. »