Look 895 Vitesse, la nouvelle arme de piste

Publié le 16/11/2021 13:40

LOOK Cycle a présenté un nouveau venu dans sa gamme piste, le tout nouveau 895 Vitesse, un kit cadre carbone monobloc pensé pour une efficacité aérodynamique ultime et un look ravageur.

Look est une marque qui sait y faire en termes de conception aérodynamique des cadres carbones. L’histoire de la marque et sa réputation sont liées depuis longtemps avec le cyclisme sur piste. Du KG296 PKV, le premier vélo de piste utilisé sur le vélodrome d’Atlanta en 1996 aux médailles remportées à Tokyo avec le T20, LOOK est au plus haut niveau de performances depuis plus de 25 ans. Le 895 VITESSE est le dernier-né de la lignée de leurs cadres piste.

Le 895 vitesse a été conçu avec un boitier de pédalier rigide mais léger, pour garantir un transfert de puissance avec le moins de perte possible. Il utilise la même fourche haute performance que le T20 ainsi que la potence Carbon Track Stem intégrée qui permet une adaptation à toutes les positions et au style de chaque coureur.

Son design agressif se dessine à travers les tubes profilés enveloppant soigneusement la roue arrière, permettant ainsi une réduction de la trainée à un minimum absolu. Le tube de selle est entièrement intégré afin d’encore améliorer les performances aérodynamiques, avec un charriot de selle réversible qui permet d’ajuster sa position au millimètre.

Le 895 VITESSE est disponible en deux coloris. Le premier, le coloris Côte d’Azur, rappelle l’héritage de la piste et cette plate-bande bleue délimitant l’intérieur des vélodromes. L’autre coloris Pro Team Black Mat, inspiré des coloris des vélos des athlètes Olympiques, reprend les couleurs Mondrian iconiques de LOOK. Le coloris Pro Team Black Mat est également disponible sur tous les vélos de piste de gamme que ce soit le T20, le 875 MADISON et l'AL 464.

Le kit cadre 895 VITESSE est complété par les CORIMA WS1. Utilisées par le TEAM LOOK CRIT, ces roues carbones ont donc fait leurs preuves. Les WS1 sont disponibles avec un profil de 32, 47 ou 58mm.

Caractéristiques techniques du Look 895 Vitesse :

Un boitier de pédalier d’une rigidité de 205N/mm afin d’assurer un transfert de puissance ultra-efficace

Utilisation de la fourche du T20 pour un meilleur aérodynamisme.

Compatible avec tous les plateaux piste

Utilisation de la potence TRACK CARBON STEM, disponible en 18 tailles différentes de 50mm à 140mm pour s’adapter aux positions de tous les coureurs

Un chariot de selle réversible pour un ajustement parfait de la selle

Disponible en 4 tailles (XS, S, M et L)

Le 895 VITESSE est disponible au tarif de €3790. Le kit cadre est disponible en deux couleurs : COTE D’AZUR et PRO TEAM BLACK MAT. Disponibles sur le site Look.