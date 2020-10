Publié le 26/10/2020 07:00

Un nouveau Britannique en rose, le fan club de Simon Guglielmi sur le Giro, Filippo Ganna invincible, l'annulation du Tour de Bretagne féminin, la grève des coureurs sur le Tour d'Italie.

On a aimé,

Tao Geoghegan Hart s'offre le Giro | © Ineos Grenadiers

Un nouveau Britannique en rose. Quand tu es Britannique et chez Ineos Grenadiers la tradition dit qu’il faut remporté un grand Tour. Chose faite pour Tao Geoghegan Hart qui s’offre la 103ème édition du Giro d’Italia. Ex aequo au départ de la dernière étape, il a su gérer la pression et réaliser un solide contre-la-montre. Équipier dévoué toute la saison, on espère que ce succès lui permette d’avoir plus de responsabilités dans sa belle formation !

Le fan club de Simon Guglielmi | © Capture

Le fan club de Simon Guglielmi sur le Giro. Le jeune Savoyard Simon Guglielmi (Groupama FDJ) vient de terminer son premier grand Tour, en ayant contribué au 4 succès de son leader Arnaud Démare. Sur l’avant dernière étape, son « fan club » avait fait le déplacement, c’était beau à voir, un moment qu’il n’est pas prêt d’oublier.

Une pizza en récompense à Milan pour Filippo Ganna | © Ineos Grenadiers

Filippo Ganna invincible. On dit qu’un maillot donne des ailes, cela semble être le cas pour l’Italien Filippo Ganna. 3 chronos sur le Tour d’Italie, 3 victoires ! Félicitons d’ailleurs l’organisation d’avoir proposé trois étapes avec un contre-la-montre, un exercice qui permet de refléter le plein potentiel du coureur, étant livré à la lui-même. Du suspense jusqu’au bout, des rebondissements possibles, du beau spectacle !

On a moins aimé,

L’annulation du Tour de Bretagne féminin. Les grands Tours continuent doucement mais surement, les Championnats de France de l’Avenir ont pu se dérouler à Gray, mais le Tour de Bretagne féminin prévu cette semaine a été annulé. Une épreuve qui a tout d’une grande, que l’on souhaite voir au calendrier 2021. Courage aux organisateurs !

Course neutralisée sur le Giro | © Giro

La grève des coureurs sur le Tour d’Italie. Des conditions météos difficiles certes, mais la décision prise par les coureurs quant au fait de stopper l’étape, est un peu déplacée. Qu’en est-il des villes étapes, de la ville d’arrivée, qui ont œuvrée de nombreux mois pour accueillir le Tour d’Italie, et donc, ces mêmes coureurs ?