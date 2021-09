Amsterdam'Air, le vélo au quotidien, on s'y met quand ?

Publié le 30/08/2021 14:15

Si Amsterdam'air a bien compris les enjeux et les attentes des cyclistes urbains, ils proposent aussi des solutions adaptées à tous, alors, le vélo pour tous les jours, on se lance ?

Le vélo est synonyme de liberté, quel que soit l’âge, la pratique ou la destination, se mettre en selle au quotidien présente de nombreux bienfaits que nous connaissons tous, et a une influence positive sur le bien être et la santé (forme, sommeil réparateur, renforcement du système immunitaire). C’est aussi un un excellent moyen d’être en contact avec les autres, le vélo c’est convivial et ça permet d'abaisser le taux de stress, alors pourquoi s'en priver pour tous les trajets du quotidien qui le permettent ?

Ecologique et économique

Et s’il fallait encore vous convaincre que se mettre au vélo pour ses trajets quotidiens est une excellente solution, il s’agit du moyen de transport le plus rapide en ville tout en étant écologique. C’est aussi une solution économique avec les incitations mises en place par le gouvernement, car si vous achetez un vélo électrique, vous pouvez, sous conditions, bénéficier d'une aide de l'État, appelée bonus vélo à assistance électrique. De plus depuis juillet 2021, vous pouvez bénéficier du bonus vélo pour financer l'achat d'un vélo cargo. Le bonus vélo peut couvrir jusqu'à 40 % du coût d'acquisition de ce type de vélo, en respectant un plafond de 1 000 €.

La qualité et le choix Amsterdam'air

Tout cela, nos voisins nordiques l’ont bien compris et c’est de cette inspiration que la marque Vendéenne Amsterdam’air est née en 2003. Ils conçoivent des vélos confortables, fiables, durables, sur-mesure, et modernes dans la plus pure tradition du cycle hollandais ou la culture vélo est un véritable art de vivre. Bien que très populaire en France, le vélo n'est pas encore rentré dans les habitudes de déplacement des Français. Amsterdam'Air propose des vélos éléctriques intéressants avec moteur roue avant, roue arrière ou pédalier en fonction de vos préférences

L’une des principales qualité attendues d’un vélo urbain c’est sa fiabilité et pour cela Amterdam’air fait fabriquer ses vélos aux Pays-Bas avant de les assembler dans ses ateliers en Vendée, leur largeur de gamme fait qu’il y en a pour tout les goûts et tous les besoins : Que ce soit des vélos électriques, hollandais, ou cargo. Ils sont équipés de boites de vitesse intégrées ce qui évite l'entretien et le réglage minutieux d'un dérailleur, le moteur peut aussi être 100% inactif sans gêner le pédalage et le vélo devient musculaire.

Le configurateur en ligne vous offre la possibilité de personnaliser les finitions et accessoires en changeant les couleurs, les batteries ou en ajoutant toutes sortes d’accessoires comme des paniers, béquilles, sacoches, sièges enfant support smartphone etc et ainsi recevoir un vélo qui colle à 100% à vos besoins.