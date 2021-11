MAAP dévoile une collection spécifique au vélo urbain

Publié le 10/11/2021 14:10

La marque née à Melbourne en 2014 et qui propose habituellement des produits techniques au design toujours très soigné lance une gamme de produits spécifiques pour les cyclistes urbains.

Maap se lance à l'assaut des villes en proposant des produits techniques mais passe-partout en termes de coupes et de style et s'aventure donc sur les plates-bandes des marques plus généralistes.

Maap est une marque très impliquée dans sa démarche écologique avec par exemple l'objectif de s'approvisionner à 100 % de ses tissus pour techniques auprès d'entreprises certifiées Bluesign® dès 2022. La marque a en outre déclaré : "Notre objectif ultime est de fabriquer 100 % de nos vêtements de vélo à partir de fils recyclés. À mesure que nous nous rapprochons de cet objectif, nous pouvons nous assurer que chaque produit actuel proposé est conçu pour durer le plus longtemps possible. Nous nous efforçons de rechercher les fils recyclés les plus performants que nous puissions trouver et de les utiliser avec des matériaux en lesquels nous avons confiance pour résister à une utilisation répétée."

MAAP : du cyclisme pro au vélo urbain

D’habitude présente sur le marché des produits techniques dédiés au cyclistes, la marque se lance à présent dans le vélo urbain, avec une gamme nommée « Transit apparel » avec des coupes et matériaux adaptés au vélo urbain.

« La collection MAAP Transit Apparel a été conçue par des cyclistes pour des cyclistes. Cette collection est fabriquée à partir de matériaux respirants, hautement absorbants et antimicrobiens. Ils se sont associés à des spécialistes de la performance et des produits innovants tels que Primaloft®, Polartec® et Drirelease® sur de nouveaux tissus pour éliminer les conjectures des trajets quotidiens, permettant aux cyclistes de se rendre de la maison au travail et partout entre les deux en toute confiance dans leur choix de vêtements », a déclaré Darren Tabone, VP Produit chez MAAP.

En remplaçant le transport par véhicule par le vélo, nous pouvons collectivement faire un pas conscient vers un avenir respectueux de l'environnement et respectueux du budget. Selon l'association à but non lucratif Adventure Cycling Association, une augmentation modérée du cyclisme, même pour de courts trajets, pourrait réduire entre 6 et 14 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et 2,6 à 6 milliards de litres de carburant par an. Il n'est donc pas surprenant de voir des cyclistes plus soucieux de l'environnement faire le choix de se déplacer quotidiennement à vélo.

La gamme urbaine "Transit apparel" est plutôt bien fournie avec pantalons, chemises, tee-shirts, vestes, surchemises, sweat-shirt et shorts.

