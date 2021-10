Pourquoi faire du vélo tous les jours est une très bonne idée

Publié le 25/10/2021 10:30

Avec la pandémie de Covid-19, le vélo a connu un essor inédit en France et même dans le monde. Mais au-delà des avantages évidents, il y a aussi de très sérieux bénéfices, notamment sur votre santé, à prendre en compte si vous hé

A Paris et dans de nombreuses grandes villes de l’Hexagone, le vélo est désormais omniprésent. Le week-end et les vacances, mais aussi en semaine, avec la poussée du « vélotaf ». On voit ainsi des parents déposer leurs enfants en vélo à l’école avant d’aller au travail. Adieu la voiture et le métro. Vous n’aimez pas la petite reine ? Pour vous c’est synonyme de sueur et d’un exercice physique dont vous pouvez vous passer sans problème ? Faire ces cinq kilomètres qui vous séparent du travail serait impossible ? Détrompez-vous ! Bien sûr, il faudra peut-être commencer de façon raisonnable, bâtir peu à peu, jour après jour votre résistance et votre capacité à faire du vélo. Mais ce n’est qu’une question de volonté et le jeu en vaut la chandelle. On vous donne ci-dessous six bonnes raisons pour enfourcher un vélo tous les jours !





Vous allez redécouvrir le plaisir de vous déplacer

Métro-boulot-dodo. On connaît désormais tous cette expression et on ne peut pas vraiment dire qu’elle respire le bonheur. C’est plutôt l’idée d’un train-train que l’on voudrait quitter, dont on veut s’évader. Les habitués des transports en commun ou bien des bouchons à bord de leur voiture, apprécient en général peu leurs déplacements.

Avec le vélo, on redécouvre le plaisir de se déplacer, mais aussi des quartiers que l’on ne prend parfois pas le temps d’observer réellement. Surtout, à la différence d’une session à la salle de sport, vous cumulez l’exercice et le déplacement. Votre effort physique est donc mieux intégré à votre vie quotidienne et peut aussi passer plus facilement inaperçu. Si la distance vous semble trop longue vélo, n’hésitez pas à faire un mix train-vélo ou métro-vélo. Une autre option ? Un vélo électrique grâce auquel vous aurez l’impression d’avoir des ailes.

D’un point de vue de la santé, le vélo vous permet aussi de réduire les risques d’obésité et de prise de poids liés aux déplacements en voiture. Chez les femmes, le risque d’avoir un cancer du sein est réduit pour celles qui font au moins 30 minutes de marche ou de vélo chaque jour.

Soyez plus vifs au quotidien

Quand on prend les transports en commun, bien installé dans une ligne de métro ou un bus, il n’est pas rare d’avoir un peu tendance à s’assoupir. Par contraste, venir en vélo vous maintient vif et éveillé, dans les meilleures conditions possibles pour commencer votre journée de travail. Cela vous incitera aussi à prendre le vélo au quotidien, pour le plaisir ou aller faire une course par exemple.

Par ailleurs, même si cela peut sembler surprenant, selon de nombreuses études, faire de l’exercice permet d’avoir plus d’énergie et de réduire la fatigue. Même 30 minutes peut suffire à améliorer votre temps de réaction, votre mémoire ou encore votre créativité. Enfin, et ce n’est pas négligeable au vu de la morosité ambiante, faire du vélo permet aussi de réduire l’anxiété et les symptômes dépressifs.

Gagnez de la confiance en vous

C’est une conséquence logique des avantages pour la santé procurés par le vélo. Vous allez aussi voir que votre confiance en vous va radicalement augmenter. Les hommes qui font ainsi de l’exercice 6 à 7 fois par semaine affirment qu’ils se sentent plus en confiance mais aussi plus désirables que la moyenne ! L’exercice permet aussi d’augmenter le désir sexuel et de réduire les éventuelles dysfonctions sexuelles. Attention toutefois à ne pas en abuser, au-delà d’une certaine limite, c’est l’effet inverse qui peut se produire.





Avec le vélo, dites adieu au grignotage

« Non mais en arrivant au travail à vélo, je vais avoir faim ». En clair, le risque du vélotaf ou de l’exercice en général, serait d’inciter à la consommation alimentaire. Vous prendriez le risque de ne pas pouvoir résister à un paquet de gâteaux en arrivant. Deux éléments entrent en ligne de compte ici. L’activité physique vous permet d’être moins regardant par rapport à ce que vous mangez.

Puis, selon une étude réalisée par l’université de Bath, l’activité physique permet d’éliminer les calories mais aussi de réduire les effets négatifs du grignotage et de la surconsommation comme les hausses de sucre dans le sang ou des changements dans votre métabolisme. Ce sont vos muscles qui compensent au moins en partie ce que vous mangez.

Dormir devient (vraiment) un plaisir

On a noté ces dernières années une hausse de l’insomnie. Selon l'enquête CoviPrev publiée le 21 octobre, 70% des Français déclarent avoir des troubles du sommeil. Il n’y en avait que 20 % en mars 2020. La hausse est notamment liée à la pandémie. Nous passons aussi toujours plus de temps devant les écrans. Il est donc difficile de déconnecter, de couper. Or, une activité cardiovasculaire vigoureuse, comme le vélo, permet d’améliorer la forme physique mais aussi la qualité du sommeil. Si cela peut sembler évident à un cycliste aguerri (et fourbu après un long trajet), c’est désormais aussi un évidence pour la science.

Vivez (et pédalez) plus longtemps

Enfin, s’il vous fallait une dernière très bonne raison pour vous mettre à faire du vélo, cela permet d’améliorer votre espérance de vie. Une étude a été réalisée en Norvège, en 2015, sur des hommes de 70 à 80 ans. Bilan ? Ils ont gagné jusqu’à 5 ans d’espérance de vie avec seulement 30 minutes d’exercice par jour par rapport à ceux qui ne faisaient aucun sport au quotidien. De nombreuses autres études au niveau international démontrent les profonds effets de l’activité sportive sur votre santé et sur votre espérance de vie. S’il ne s’agit pas de remporter le prochain Tour de France, rien ne vous empêche d’imaginer que vous grimpez votre propre Tourmalet chaque jour…