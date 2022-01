Résolution 2022 se mettre au vélo : tous les avantages pour se motiver

Publié le 06/01/2022 17:45

Vous avez pris comme résolution de vous mettre au vélo. Voici tout ce que vous devez savoir pour stimuler votre décision. Tous les avantages qui vous motiveront à persister dans votre choix.

Que ce soit pour vous rendre au travail, pour faire de l’exercice, pour limiter vos émanations de CO2 ou bien encore pour des raisons économiques, vous avez décidé de passer à la bicyclette. Une très bonne résolution qui peut parfois être rapidement mise à mal par manque de motivation ou une mauvaise préparation. Pourtant, les avantages de cette décision sont énormes tant au niveau de la santé, qu’au niveau économique et écologique. Voici tout ce que vous devez savoir sur les avantages de se mettre au vélo afin de garder votre motivation.





Passer au vélo en ville ou à la campagne : les avantages au niveau santé

Que vous ayez décidé de vous mettre au vélo pour faire du sport, perdre du poids ou tout simplement en vélotaf pour faire les 3 Km qui séparent votre domicile de votre travail, le simple fait de faire régulièrement du vélo a des bienfaits importants pour votre santé, certains étant même souvent méconnus.

Une santé améliorée même avec une pratique limitée

Parmi les avantages évidents de prendre la bicyclette au détriment de la voiture ou des transports en commun, on trouve bien évidemment la santé cardiovasculaire, la forme aérobique et l’endurance musculaire. Même pratiqué seulement 20 min par jour vous noterez des résultats, surtout si vous avez mené une vie sédentaire ces derniers temps. C’est aussi une très bonne manière de respecter les distances sociales en période de pandémie surtout si auparavant vous preniez les transports en commun.

Une pratique recommandée pour une perte de poids saine

C’est bien sûr aussi au niveau de la perte de poids que le fait de prendre le vélo pour des trajets quotidiens est intéressant. C’est d’autant plus stimulant que cela se fait sans efforts importants (à la différence d’aller dans une salle de gym ou de musculation). C’est aussi une perte de poids beaucoup plus saine qu’un régime drastique et contraignant.

Se mettre au vélo : les avantages méconnus sur la santé

Se mettre au vélo a aussi d’autres impacts moins connus sur votre santé en général. En effet, la pratique régulière du vélo, même seulement 20 min par jour, a des effets bénéfiques à court et long terme sur l’humeur, la santé mentale et le bien-être. Cela permet aussi souvent de réduire le niveau de stress d’une vie citadine.

Par ailleurs, des études ont montré que faire de la bicyclette permet d’améliorer la concentration et les performances cognitives. Enfin, pour de nombreuses personnes, se mettre au vélo permet aussi de développer naturellement, avec le temps, d’autres habitudes positives et saines comme une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie et un sommeil de meilleure qualité.

Prendre la bicyclette : les avantages économiques

Les avantages de se mettre au vélo ne sont pas uniquement au niveau de la santé. Cela impactera aussi de manière positive votre portefeuille. Décider d’abandonner la voiture ou les transports en commun pour se rendre au travail ou pour de nombreux petits trajets du quotidien vous fera économiser de l’argent. Privilégier le vélo à la voiture vous fera économiser pour chaque sortie sur le carburant, l’entretien, mais aussi le stationnement et d’éventuelles amendes.

Même si vous êtes un habitué des transports en commun, vous verrez qu’avec le temps, vous ferez des économies. Notez que, dans certains cas, votre employeur peut même percevoir des aides d’État ou co-financer votre vélo. Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas faire d’efforts, le vélo électrique présente aussi de nombreux avantages au niveau économique.

Passer au vélo : un choix écologique fort

Depuis de nombreuses années déjà, nous avons compris l’importance capitale de protéger la planète et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Décider de passer au vélo au détriment de la voiture ou même des transports en commun est donc un choix écologique fort qui va au-delà de votre unique personne. En effet, non seulement vous n’émettez aucun gaz à effet de serre en prenant votre vélo, mais vous devenez aussi un exemple à suivre et renforcez une tendance chaque fois plus forte.

En effet, plus le nombre de personnes décidant de prendre le vélo devient important plus les municipalités décident de construire davantage de pistes cyclables au détriment de l’espace dédié aux voitures. Cela génère donc une incitation pour les autres. Cependant l’incitation vient aussi du fait que vous devenez un exemple pour les autres. Si vous décidez de faire du vélotaf par exemple, vous deviendrez un modèle à suivre par vos collègues.

L’occasion aussi de découvrir une véritable communauté

Aspect souvent négligé ou oublié, le fait de devenir cycliste, même du dimanche, est aussi l’occasion de découvrir une communauté et d’avoir de nombreux avantages sociaux. Il y a bien évidemment les sorties dominicales en groupe qui permettent de connaître de nouvelles personnes partageant certaines choses en commun. Mais, même pour ceux qui ne prennent le vélo que pour aller au travail ou faire de petits trajets urbains, c’est aussi souvent l’occasion de faire des connaissances.

Il est très facile d’engager une discussion avec d’autres cyclistes sur le parking de vélo, dans l’ascenseur si vous voyez quelqu’un qui a, lui aussi, un casque de vélo entre les mains ou bien encore aux feux rouges sur les pistes cyclables. Ce sont aussi non seulement des avantages sociaux, mais aussi et souvent l’opportunité d’avoir un soutien. Soutien en cas de souci technique avec votre vélo, en cas de perte de motivation ou même pour aller toujours un peu plus loin dans l’effort.

Se jouer des bouchons et des journées de grève

Finalement, en milieu urbain, le vélo est souvent plus rapide que la voiture pour se rendre d’un point à un autre surtout aux heures de pointe. En effet, avec un vélo, on se joue totalement du trafic et des bouchons. C’est encore plus vrai les jours où il y a une grève des transports en commun. Enfin, avantage non négligeable aussi, c’est qu’il est très facile de stationner son vélo ce qui est souvent loin d’être le cas avec une voiture en ville.