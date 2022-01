Trois vélos électriques pour passer au vélo urbain en 2022

Publié le 12/01/2022 12:00

Vous avez décidé de franchir le pas et de privilégier le vélo électrique comme moyen de déplacement en 2022, et nous vous en félicitons !

Faire du vélo au quotidien est un véritable « Game Changer » à l’heure ou les villes investissent toujours plus dans le développement du vélo urbain entre pistes cyclables et subventions.

Vous faites un pas vers une meilleure santé avec une espérance de vie allongée tout en limitant les risques cardio-vasculaires grâce à seulement 30 minutes d’activité par jour, mais aussi vers un mode de déplacement plus écologique, économique et pratique ! Vous vous déplacerez plus facilement qu’en voiture, vous pourrez vous garer et vous arrêter à tout moment pour faire vos courses et gagner du temps.

Outre le fait que passer au vélo est une excellente résolution pour 2022, se décider sur l’achat d’un vélo cohérent avec votre besoin est primordial. Les vélos électriques, pour cela, apportent de nombreux avantages vis-à-vis d’un vélo classique, vous pourrez transporter des charges plus lourdes, et votre effort, bien que toujours présent (eh oui il faut bien que quelqu’un pédale !) sera gommé par l’assistance électrique et donc à vous donc le dénivelé et la distance, sans transpirer ou vous exténuer.

L’achat d’un VAE étant un investissement avec des tarifs allant de 750€ pour un vélo bas de gamme à plus 5000€ pour les plus hauts de gamme, nous vous proposons ici 3 modèles de vélos électriques, pour tous les gouts et tous les budgets, des vélos équipés de moteurs de 250W, le maximum fixé par la législation européenne pour un vélo à assistance électrique.

Vélo urbain électrique

Nous commençons par le Pure Flux One, un modèle abordable et léger pour un VAE urbain, à 1199 € qui dispose de 40km d’autonomie, d’un moteur de 250W disposant de trois modes d’assistance, jusqu’à 15km/h, 20km/h ou 25km/h, l’entretien est facilité par l’usage d’une courroie à la place d’une chaine et la batterie s’insère et se retire rapidement une fois ses 5h de charge terminées.

Vélo électrique de route

Avec un look et une géométrie plus typée sport le Orbea Gain D50 plaira aux plus routiers d’entre vous, un vélo pour vous emmener au travail tous les matins comme sur des sorties longues le week-end, avec ses 100km d’autonomie et sa batterie totalement intégrée de 250Wh qui se recharge totalement en 3,5h on retrouve aussi le côté sportif au niveau du poids qui descend à 14,4kg.





Vélo cargo électrique

Troisième de cette sélection et pas des moindres, le vélo cargo Orbea Keram SUV 20 2, affiché à 3 799€, c’est le plus costaud de notre trio, mais aussi le plus pratique, car équipé de deux porte-bagages, d’une fourche suspendue et de pneus tout terrain, c’est un vélo tout en un qui remplacera parfaitement la voiture sur les trajets du quotidien avec 75km d’autonomie récupérables en 4 heures de charge vous aurez de quoi voir venir pour les trajets du quotidien à vélo.





Tous ces vélos sont disponibles chez Pure Electric avec la livraison offerte. Vous pouvez aussi prendre contact avec eux directement par téléphone ou e-mail pour être conseillé sur votre futur achat ou encore directement aller à leur rencontre dans l’un de leur showroom / atelier à Paris, Marseille ou Toulouse pour essayer les vélos et vous laisser guider dans votre achat !