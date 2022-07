Le dernier week-end de juin avait lieu la 2ᵉ édition du Nature is Bike. Les différents parcours Gravel au programme étaient organisés entre la Normandie et les Pays de la Loire.

Le Nature is Bike, c’est avant tout la grande fête du Gravel en France. Le 23, 24 et 25 juin, le salon du Gravel et du vélo d’aventure avait lieu au cœur d’Angers, place de la Rochefoucauld. Pour la deuxième édition de l’évènement, le salon a ouvert ses portes aux 4300 visiteurs qui ont découvert les nouveautés de 80 exposants.

Vendredi 24 juin à 6h, ils étaient 500 participants à s’élancer des plages du débarquement de Normandie pour rallier Angers. En ultra ride ou en version Bikepacking sur 2 jours, les participants devaient parcourir 312 km et 2640 mètres de dénivelé en moins de 20 heures lors de la Gravel of Legend Legendre. Au départ au Château de Lassay, la Gravel 150 Chrono Sram a également permis aux riders de se défier sur 5 sections chronométrées.

Les épreuves Gravel of Legend

Gravel of Legend Ultra 300 : C’est l’une des épreuves phares de l’événement. Les 500 concurrents devaient parcourir les 317 km du parcours, rendu gras par la pluie tombée la veille. Ils disposaient de 20 heures pour traverser la Normandie et les Pays de la Loire. Gravel of Legend n’est pas une course, mais une randonnée cycliste Gravel « Ultra » en semi- autonomie.

GOLD Bikepacking Specialized : Il s’agit du même parcours que le précédent, mais les concurrents n’avaient le droit à aucune assistance et devaient donc rallier Angers en totale autonomie. GOLD Bike Packing n’est pas une course, mais une randonnée cycliste Gravel Ultra de plus de 300 km à parcourir en 36 heures en autonomie.

Gravel150 Chrono Sram : Cette année, l’évènement s’ouvrait aux cyclistes en quête de performance. La Gravel 150 chrono Sram était la seule course au programme. Cette épreuve de 150 kilomètres, en totale autonomie, intégrait 5 sections chronométrées.

Le dimanche, sur les sentiers d’Angers Loire Métropole, les participants au départ de la Gravel 50 Bryton, la Gravel 100 DT Swiss et la Bikepacking 80 LIV, ont pu apprécier les paysages ligériens. Au total, ce sont 1150 participants, de 12 nationalités et de 69 départements, qui ont pris part aux différents ride proposés par Nature is Bike.

Les Randos du Nature is Bike

Gravel 100 DT SWISS : Long de 100 kilomètres, le parcours était majoritairement constitué de sentiers et de chemins. De quoi ravir les amoureux de nature voulant découvrir de nouveaux paysages.

GRAVEL 50 BRYTON : Ouverte aux VTT, cette rando permettait aux participants de découvrir Angers et ses alentours. Les participants se dirigeaient ensuite vers Angers via la vallée du Loir. Une halte gourmande ponctuait le parcours pour recharger ses batteries.

BIKEPACKING 80 LIV : Ce n’est pas une course, mais une randonnée cycliste Gravel Ultra de 80 km à parcourir en autonomie en moins de 24 heures. Sans chrono, sans classement ni mesure de performance, elle se fait dans le respect du code de la route.

GRAVEL FESTIVE CESBRON VELOLAND : Un parcours insolite au cœur des plateaux du Haut-Anjou. Au programme pour les participants, soirée barbecue, breuvages angevins et animations musicales autour d’un feu. Le retour se faisait crépuscule pour une expérience insolite de Gravel nocturne.

Thierry Gintrand, organisateur du « Nature is Bike »

« Nature is Bike est devenu le lieu de rassemblement de la communauté gravel, des passionnés, baroudeurs, sportifs, mais aussi des aventuriers, qu‘ils soient petits ou grands. Le festival du gravel et vélo d’aventure est né à Angers et a trouvé ici son terrain de jeu naturel ! »