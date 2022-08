Lorena Wiebes est la nouvelle championne d’Europe sur Route Élites

Dès le départ de Landsberg am Lech, la première action de la journée a été lancée par Omer Shapira (Israël) et Urška Žigart (Slovénie). Elles sont parvenues à prendre une avance maximum d’un peu plus de deux minutes sur le reste du peloton contrôlé par les athlètes d’Allemagne, d’Italie et des Pays-Bas. Les premières à les rejoindre ont été Elena Cecchini (Italie), Audrey Cordon-Ragot (France) et Stine Borgli (Norvège). Suivies par le groupe principal qui les a ensuite reprises au kilomètre 60.

Les phases successives de la course ont été caractérisées par une très longue série d’attaques et de contre-attaques. En particulier de la part des athlètes italiennes, françaises et allemandes. La situation est restée identique durant les deux tours du rapide circuit dans le cœur de la capitale bavaroise. À l’exception de l’attaque du trio Teutenberg (Allemagne), Labous (France) et Gutierrez (Espagne).

Les athlètes des Pays-Bas et de l’Italie ont repris les dernières attaquantes et le sprint en rangs serrés a été inévitable. Un sprint avec Wiebes qui a parfaitement finalisé le travail de ses compatriotes pour s’imposer sur la championne du monde Elisa Balsamo et Rachele Barbieri, toutes deux Italiennes.

Lorena Wiebes s’exprime après l’arrivée :

« Comme prévu, le train italien est arrivé tard dans le dernier kilomètre. Nous étions sur la gauche et ils étaient sur la droite et j’ai sauté sur eux après un bon travail de l’équipe, de Floortje et Charlotte dans le final. J’ai ensuite tout donné jusqu’à la ligne. Nous avons vraiment travaillé en équipe et nous avions un plan très clair. Il y avait de la pression aujourd’hui, mais j’ai eu une bonne pratique de l’arrivée avec le Team DSM et j’ai essayé de rester calme. C’est spécial de remporter la victoire pour l’équipe nationale et de gagner le maillot. »

Pour Lorena Wiebes, déjà sacrée championne d’Europe chez les Juniors en 2017 à Herning (Danemark). Il s’agit de la dix-huitième victoire de la saison. La prochaine édition des Championnats d’Europe sur route se déroulera à Drenthe (Pays-Bas) du 20 au 24 septembre 2023.