Lorena Wiebes (Team DSM) s’est imposée sur cette 5ème étape du Tour au terme d’un sprint dont elle a le secret. Elle s’impose devant Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) et Marianne Vos (Jumbo-Visma) qui a pris 4 secondes de bonifications et grappillé du temps sur toutes ses rivales avant les trois derniers jours de course. Ce jour le plus long (176,5 kilomètres) a été marqué par l’échappée de quatre coureuses. Dernière rescapée, la Française Victoire Berteau (Cofidis Women Team) n’a été revue qu’à 2,5 km de l’arrivée.

Classement de la 5ème étape du Tour de France féminin