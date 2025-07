a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour de France 2025. Dès le départ réel, cinq coureurs attaquent et constituent la bonne échappée du jour avec Mattéo Vercher (TotalEnergies), Benjamin Thomas (Cofidis), Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels), Bruno Armirail (Décathlon AG2R La Mondiale) et Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty). Mais le peloton roule à vive allure et reprend les fuyards à 105 km de l’arrivée. Mattéo Vercher et Benjamin Thomas décident d’y retourner après le sprint intermédiaire. Alors qu’ils se sont disputés le point du meilleur grimpeur au sommet du Mont Cassel, Benjamin Thomas chute sur la ligne et emmène avec lui Vercher au sol.

OH LA CHUTE DE THOMAS ET VERCHER ! Incroyable image : les deux Français chutent lors du sprint pour passer en tête au Mont Cassel ! #LesRP pic.twitter.com/o905WkoMxy — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 5, 2025

À 17 kilomètres de l’arrivée, Jonas Vingegaard et ses coéquipiers de la Visma | Lease a Bike tentent un coup de bordure. Ils ne sont plus que 40 dans le groupe de tête avec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jasper Philipsen mais pas de Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Jonathan Milan (Lidl-Trek), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ni de Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), piégés dans le peloton.

Le coup de bordure des Visma ! Evenepoel, Merlier et Almeida sont notamment piégés 💨 Suivez le final de la 1ère étape en intégralité sur Eurosport et Max #TDF2025 #LesRP pic.twitter.com/2rpS9vj1wg — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 5, 2025

Présent à l’avant de la course avec cinq coéquipiers, Jasper Philipsen s’impose facilement au sprint dans les rues de Lille. Il devance Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Le peloton principal franchit la ligne à 39 secondes du groupe de tête. Jasper Philipsen décroche sa dixième victoire d’étape sur la Grande Boucle et va porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière.

🚨 Jasper Philipsen remporte la première étape du Tour de France 2025 ! Suivez la Grande Boucle en intégralité sur Eurosport et Max #TDF2025 #LesRP pic.twitter.com/3flf59lK1g — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 5, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de France 2025

Jasper Philipsen Biniam Girmay Søren Wærenskjold

