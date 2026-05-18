La 115e édition du Tour de France partira samedi 24 juin 2028 depuis Reims, qui avait déjà donné le coup d’envoi de l’épreuve en 1956.

Cap sur le Grand Est ! Après l’Espagne en 2026 et le Royaume-Uni en 2027, le Grand Départ revient en France pour la 115e édition de la Grande Boucle. Le peloton aura rendez-vous à Reims pour la première étape, samedi 24 juin 2028, le calendrier étant ajusté à cette année olympique. La ville de Clovis et de Pauline Ferrand-Prévot lancera quatre journées de course dans le Grand Est pour partir à la découverte des merveilles patrimoniales et se confronter aux défis sportifs des départements de la Marne, des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle. Six villes-étapes seront reliées pour l’occasion : Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Reims, Thionville et Verdun.

Le Tour retrouvera des territoires qui ont marqué son histoire depuis que la Grande Boucle s’aventure à la conquête de l’Est. Metz a ainsi accueilli la première escapade à l’étranger du Tour, en 1906, lorsque la ville était allemande. Un demi-siècle plus tard, Reims recevait le Grand Départ pour la première fois, les coureurs se dirigeant ce jour-là vers Liège, où André Darrigade découvrait les honneurs du Maillot Jaune. Plus récemment, les coteaux d’Épernay ont marqué l’édition 2019 avec l’envolée de Julian Alaphilippe. Le lendemain, le Français débutait sa première journée en jaune devant la cathédrale de Reims, qui a également vu défiler le pieux Gino Bartali (1938). Le Grand Est occupe déjà une place essentielle dans la légende du Tour. De nouvelles pages s’écriront en 2028.