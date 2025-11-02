Jonathan Milan a dominé le Tour de France EFGH Singapore Criterium devant Biniam Girmay et Jasper Philipsen.

La 4e édition du Tour de France EFGH Singapore Criterium a donné lieu à un sprint final spectaculaire remporté par Jonathan Milan et son beau maillot vert hérité du dernier Tour de France. L’Italien a devancé deux autres grands spécialistes du sprint et anciens vainqueurs du maillot vert, Biniam Girmay et Jasper Philipsen. Vainqueur du sprint intermédiaire, Jasper Philipsen remporte le classement par points. Très offensif dans le final, Ben Healy est récompensé par le prix de la combativité. Jonathan Milan est logiquement le meilleur jeune du jour et la septième place de son coéquipier Edward Theuns permet à Lidl-Trek de remporter le classement par équipes.

Après l’orage, le spectacle

La journée avait parfaitement commencé avec de nombreuses animations sur le parcours, notamment des courses pour amateurs. C’est quand est venue l’heure des courses professionnelles qu’un violent orage a éclaté, obligeant l’organisation à annuler le contre-la-montre par équipes prévu en ouverture. Cependant, le Tour de France EFGH Singapore Criterium a bien pu se dérouler comme prévu, à son heure. Une fois la course lancée, les traditionnelles échappées se succèdent sur le circuit urbain bordant la magnifique Marina Bay.

Jasper Philipsen a tout juste le temps de passer en tête pour prendre les points et s’assurer un podium et, déjà, Ben Healy place une attaque franche. Suivi par Primoz Roglic, le champion de Belgique Tim Wellens, Ben O’Connor et le champion d’Espagne Ivan Romeo, ils forment une belle échappée à moins de 10 tours de l’arrivée. Alors que la cloche signifiant le dernier tour retentit, l’Irlandais de l’équipe EF Education – EasyPost accélère encore, pour le plus grand plaisir du public, venu nombreux se masser autour de la ligne d’arrivée. Mais la tâche est trop compliquée, le peloton n’est pas loin derrière et bien décidé à se jouer la gagne.

💪 Jonathan Milan s’est offert le Critérium de Singapour après un sprint remporté devant Girmay et Philipsen#LesRP #TDFSG pic.twitter.com/sCoQfdi5hc — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 2, 2025

La grande ligne droite bordant la baie ne laissant aucune chance à une échappée, ce sont les sprinteurs qui se disputent la victoire dans l’Esplanade Park, devant l’imposante National Galerie. Au terme d’un final entre les coureurs les plus rapides de la planète, c’est le maillot vert de Jonathan Milan qui passe la ligne en premier, devant Biniam Girmay et Jasper Philipsen, les deux derniers lauréats du maillot vert du Tour de France avant l’Italien. Ben Healy est récompensé de ses efforts par le prix de la combativité, Jasper Philipsen remporte le classement par points et Lidl-Trek celui de la meilleure équipe.

Jonathan Milan :

« J’étais assez excité par cette course. Les conditions météo étaient un peu spéciales, mais dès le début ça roulait très fort. Je suis plutôt partagé. Parfois, je suis confiant sous la pluie, parfois moins. Mais aujourd’hui le parcours était propre, la route était très bonne, même si c’était humide, j’avais de bonnes sensations sur le vélo. Au sprint intermédiaire, j’ai pris un peu trop de vent à l’avant et je me suis fait dépasser. Donc cette fois, j’ai décidé de rester dans les roues et j’ai pris la meilleure, je pense, celle de Biniam (Girmay), ce qui m’a permis de prendre un vrai avantage dans les derniers mètres. C’était mon avant-dernière course de la saison et je suis content de signer un bon résultat ici, grâce à mes coéquipiers. Je suis content de notre fin de saison. » Il ne lui reste plus qu’un dernier dossard à accrocher avant le repos, ce sera à Saitama le dimanche 9 novembre.