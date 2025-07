Ben O’Connor (Jayco-AlUla) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ étape du Tour de France 2025. Sur les premiers pourcentages du col du Glandon, une belle échappée de grimpeurs se forme à l’avant, avec Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ou encore Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Dans le col de la Madeleine, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) fait travailler ses coéquipiers et passe à l’offensive à 72 kilomètres de l’arrivée.

💥 Let’s go! Jonas Vingegaard attacks! @TamauPogi stays on his wheel! 💥 Et c’est parti ! Jonas Vingegaard attaque ! @TamauPogi ne le lâche pas d’une semelle !#TDF2025 pic.twitter.com/Q1z2V6qSBj — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) est le seul à pouvoir suivre le Danois. En bas de la descente, Jorgenson, Einer Rubio (Movistar Team) et Ben O’Connor s’isolent en tête de course. Dans l’ascension finale du col de la Loze, O’Connor est le plus fort et part seul. L’Australien ne perd presque rien sur le groupe maillot jaune et s’impose en solitaire sur cette étape reine. Malgré une nouvelle accélération de Vingegaard dans le final, Pogacar n’a pas été inquiété et a même distancé son rival dans les derniers mètres. Il conforte son maillot jaune avant la dernière étape de montagne ce vendredi.

🚴 #TDF2025 | Ben O’Connor remporte la 18e étape, la plus difficile depuis le début de ce Tour de France 2025 ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/sFNRnyhU1p — francetvsport (@francetvsport) July 24, 2025

Le classement de la 18ᵉ étape du Tour de France 2025

Ben O’Connor Tadej Pogačar Jonas Vingegaard

