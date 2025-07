Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 17ᵉ étape du Tour de France 2025. Quatre coureurs ont pris la bonne échappée du jour. À l’avant, on retrouve l’infatigable Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et Qeuntin Pacher (Groupama-FDJ). Mais le peloton veille au grain et laisse peu de marque aux fuyards.

🚴 #TDF2025 | Chute dans le dernier kilomètre de course à Valence ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/WjSimaFWoP — francetvsport (@francetvsport) July 23, 2025

Dans le final, la pluie s’invite et Jonas Abrahamsen tente d’y aller seul dans le final. Le Norvégien est repris à quatre kilomètres de l’arrivée. À un kilomètre de l’arrivée, plusieurs dizaines de coureurs chutent à l’avant du peloton. Seule une dizaine de coureurs vont se disputer la victoire et c’est le maillot vert Jonathan Milan qui s’impose. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansrgohe) et Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL).

🚴 #TDF2025 | Jonathan Milan remporte la 17e étape, sa 2e cette année ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/XY6zGASbX4 — francetvsport (@francetvsport) July 23, 2025

Le classement de la 17ᵉ étape du Tour de France

Jonathan Milan Jordi Meeus Tobias Lund Andresen

