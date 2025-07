Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 11ᵉ étape du Tour de France 2025. Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana Team) et Jonas Abrahamsen prennent la bonne échappée du jour. Après un début de course très rapide, plusieurs coureurs tentent de relancer l’allure dans le peloton. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) et Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) reviennent sur le trio de tête. Derrière, ça relance à nouveau et un groupe de costaud sort en contre avec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Arnaud De Lie (Lotto) et Axel Laurance (Ineos Grenadiers).

🚴 #TDF2025 | Le groupe Van der Poel contre-attaque et se rapproche de la tête de course ! 📺 Le direct : https://t.co/6HeI0vtf2R pic.twitter.com/BphgLWcJeD — francetvsport (@francetvsport) July 16, 2025

L’entente est bonne dans les deux groupes de cinq coureurs et les cinq poursuivants ne parviennent pas à faire la jonction, mais plafonnent à une vingtaine de secondes. Dans la côte de Vieille Toulouse, Quinn Simmons tente de boucher le trou seul tandis que Jonas Abrahamsen et Mauro Schmid s’isolent en tête de course. Au sommet de la côte de Pech David, Mathieu van der Poel part seul en chasse du duo de tête. Dans le groupe des favoris, Jonas Vingegaard attaque au sommet, mais ne parvient pas à faire de différence. Dans la descente, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) touche une roue devant lui et part à la faute !

🚴 #TDF2025 | CHUTE DE POGACAR 🫨🫨🫨 Le favori du Tour de France est tombé ! 📺 Le direct : https://t.co/6HeI0vtf2R pic.twitter.com/PC5Y2qhdF5 — francetvsport (@francetvsport) July 16, 2025

Après avoir remis sa chaine, Pogacar repart dans un groupe de chasse. On se relève dans le groupe des favoris et le champion du monde parvient à revenir rapidement. Dans les rues de Toulouse, Jonas Abrahamsen s’impose au sprint devant le champion de Suisse Mauro Schmid. Un mois après s’être facturé la clavicule, le Norvégien s’offre la plus belle victoire de sa carrière à Toulouse. Mathieu van der Poel complète le podium. Ben Healy (EF Education-EasyPost) conserve le maillot jaune de leader.

🚴 #TDF2025 | La VICTOIRE pour Jonas ABRAHAMSEN, qui s’impose au sprint final devant Mauro Schmid et Mathieu Van der Poel. 👊💥 📺 Le direct : https://t.co/6HeI0vtf2R pic.twitter.com/Sm8844Jlt2 — francetvsport (@francetvsport) July 16, 2025

Le classement de la 11ᵉ étape du Tour de France 2025

Jonas Abrahamsen Mauro Schmid Mathieu van der Poel

