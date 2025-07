Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape du Tour de France 2025. Sur ce contre-la-montre individuel en bosse de 10,9 km entre Loudenvielle et Peyragudes, peu de coureurs le font à fond dans les premiers coureurs à s’élancer. Luke Plapp (Jayco-AlUla) a longtemps gardé le meilleur temps avant le départ des dix premiers du classement général. Chez les favoris, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ont opté pour le vélo de CLM tandis que Tadej Pogačar a préféré s’élancer sur un vélo traditionnel.

🚴 #TDF2025 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR DÉJÀ EN TÊTE AU PREMIER INTERMÉDIAIRE ! Le maillot jaune compte 4” d’avance sur Evenepoel et 8” sur Vingegaard ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/IS6xN0AOeu — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2025

Malgré une première portion plutôt roulante, le maillot jaune devance ses rivaux dès le premier point intermédiaire et continue de creuser sur les pourcentages les plus forts. Remco Evenepoel coince et se fait même doubler par Vingegaard dans les derniers mètres.

🚴 #TDF2025 | 😱 Final compliqué pour Remco Evenepoel, doublé par Jonas Vingegaard dans les derniers mètres d’ascension ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/bBGbaJUGGz — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2025

Tadej Pogačar remporte ce CLM avec un temps de 23:00″, à plus de 28 km/h de moyenne. Il devance Jonas Vingegaard, +36″ et Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), +1:20″. Au classement général, Pogacar compte désormais 4:07″ d’avance sur Vingegaard.

🚴 #TDF2025 | 🟡 36” D’AVANCE SUR VINGEGAARD, DEUXIÈME : TADEJ POGACAR REMPORTE LA 13E ÉTAPE DU TOUR ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/ikGOtOIzHt — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2025

Le classement de la 13ᵉ étape du Tour de France 2025

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Primoz Roglic

