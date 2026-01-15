On connait le tracé des trois premières étapes du Tour de France 2027, qui s’élancera de Grande-Bretagne.

Du vendredi au dimanche (2-4 juillet), le Grand Départ Grande-Bretagne du Tour de France 2027 va visiter l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles en seulement trois étapes. Dès le premier jour de course, le tracé donnera tout son sens à cette mise en route historique, la 28ᵉ à se faire depuis l’étranger mais avec la particularité qu’elle mobilise trois nations. Le peloton s’élancera d’Édimbourg, capitale de l’Écosse, et traversera une première frontière pour se disputer le Maillot Jaune à Carlisle. La 2ᵉ étape se disputera entièrement sur les routes anglaises, entre Keswick et Liverpool, et la 3ᵉ explorera le Pays de Galles de Welshpool à Cardiff.

Ten host locations. Six stages. Two races. One Grand Départ! It’s official. The Tour de France and Tour de France Femmes avec Zwift are coming to Britain in 2027 – and now, for the first time, we can finally reveal where 💛@LeTour | @LeTourFemmes pic.twitter.com/eRO47Z4NdK — Le Tour de France UK (@letour_uk) January 15, 2026

Les festivités débuteront avec la présentation des équipes mercredi 30 juin au Old Castle d’Édimbourg. Avec plus de 600 kilomètres de course pour aller de la ville de Chris Hoy, icône du cyclisme écossais, à celle de Geraint Thomas, seul Gallois vainqueur du Tour, la traversée de la Grande-Bretagne s’annonce savoureuse. Elle sera également intense, avant de nouvelles réjouissances fin juillet, pour le Grand Départ du Tour de France Femmes avec Zwift 2027.

À travers la campagne du Midlothian et des Scottish Borders, le peloton surmontera une première ascension répertoriée en Écosse : la côte de Melrose. Elle n’a pas de quoi effrayer les sprinteurs qui rêvent de s’offrir le premier Maillot Jaune, 13 ans après le déboulé victorieux de Marcel Kittel à Harrogate, la dernière fois que le Grand Départ a été organisé en territoire britannique. Les hommes rapides se méfieront surtout du final et de l’arrivée à Carlisle, régulièrement visitée par le Tour of Britain et qui s’apprête à entrer dans l’histoire du Tour par la grande porte.

Place aux puncheurs

Le parcours se fait nettement plus exigeant pour les 2ᵉ et 3ᵉ étapes. Samedi 3 juillet, après s’être élancé de Keswick et avoir visité le Parc national du Lake District, les esprits offensifs tenteront de profiter des cinq côtes répertoriées sur la route de Liverpool. Certains sprinteurs pourront toutefois espérer résister aux assauts… Ce sera beaucoup plus difficile le lendemain.

La mise en route depuis Welshpool ne revêt pas de grandes difficultés. Mais sept ascensions s’enchaînent ensuite, notamment sur les escarpements d’un bassin minier. La route sera longue et de plus en plus ardue, tout particulièrement dans la côte de Caerphilly (2km à 8,1%), à 12 km de l’arrivée, avant de filer vers Cardiff, pour une arrivée à proximité du Principality Stadium. Le XV du Poireau a l’habitude d’y pratiquer un “rugby champagne” des plus spectaculaires. Au tour des cyclistes d’embraser la capitale galloise.

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France :

« Le Royaume-Uni a toujours accueilli le Tour avec passion et fierté et les parcours que nous révélons aujourd’hui reflètent la beauté et la diversité des paysages Britanniques. Accueillir les deux Grands Départs ici témoigne de la solidité de notre partenariat avec British Cycling et de l’enthousiasme du Royaume-Uni. »

Stephanie Peacock, Ministre des Sports, gouvernement britannique :

« Ces parcours atteindront des territoires que peu d’autres événements peuvent toucher et donneront aux habitants une nouvelle raison d’être fiers de leur lieu de vie. Partout ils verront des cyclistes de classe mondiale traverser leurs villes, longer leurs rues principales et peut-être même passer juste devant leur porte. Des événements comme le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Swift rassemblent les communautés, dynamisent les économies locales et incitent davantage de personnes à découvrir les bienfaits du sport. Nous sommes impatients d’accueillir ces courses emblématiques l’an prochain. »