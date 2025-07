Kévin Vauquelin, Ben Healy, la Cofidis,… Après trois semaines de course, voici nos tops et nos flops du Tour de France 2025.

Nos tops du Tour de France 2025 :

Kévin Vauquelin

Après avoir remporté une étape pour son premier Tour de France l’an dernier, Kévin Vauquelin a découvert un nouveau rôle sur cette Grande Boucle : celui de leader. Après une première semaine exceptionnelle au terme de laquelle il occupait la 3ᵉ place du classement général, le Normand s’est accroché en montagne pour finalement prendre la 7ᵉ place du classement général. Une très belle performance, lui qui découvrait ce rôle de leader sur un Grand Tour.

Jordan Jegat

Il n’y a pas que Kévin Vauquelin comme coureur français dans le top 10 du classement général sur ce Tour de France. Après s’être accroché durant trois semaines et après avoir profité de quelques échappées pour se replacer, Jordan Jegat a pris la 10ᵉ place du général. C’est lors de la 20ᵉ étape, après avoir pris l’échappée, que le coureur de la TotalEnergies a été cherché ce top 10, au courage.

Ben Healy

Une victoire d’étape, porteur du maillot jaune, 2ᵉ au sommet du Mont-Ventoux, 9ᵉ du classement général,… Ben Healy était sur tous les fronts au cours de cette Grande Boucle. Omniprésent dans les échappées comme au milieu des leaders du classement général, l’Irlandais a logiquement été désigné Supercombatif de ce Tour de France 2025 et a bien mérité son podium sur les Champs-Élysées.

Thymen Arensman

Après les contre-performances et l’abandon de Carlos Rodriguez, leader de l’équipe Ineos Grenadiers, Thymen Arensman a été la seule source de satisfaction de la formation Britannique sur ce Tour. Vainqueur à Superbagnères après avoir résisté au retour des favoris, le Néerlandais a remis ça quelques jours plus tard sur les pentes de La Plagne. Deux victoires au sommet méritées et un Tour de France sauvé pour Ineos.

Oscar Onley

Oscar Onley nous a agréablement surpris tout au long des trois semaines. En début de Tour, le leader de la Picnic PostNL était déjà dans le coup en prenant la 4ᵉ place à Rouen ou encore la 3ᵉ place à Mur de Bretagne. L’Écossais était même tout proche du podium après sa superbe étape au col de la Loze, où il était le seul à pouvoir accompagner Pogacar et Vingegaard. Florian Lipowitz a finalement remporté ce match pour la 3ᵉ place, mais Oscar Onley a prouvé qu’il était capable de jouer avec les meilleurs sur les plus grandes courses.

Uno-X Mobility

Invitée pour la troisième année consécutive sur les routes du Tour de France, la formation Uno-X Mobility a montré des choses très intéressantes une nouvelle fois. Jonas Abrahamsen a offert la première victoire à l’équipe scandinave sur la Grande Boucle en s’imposant à Toulouse. Tobias Halland Johannessen a parachevé ce très beau Tour de France en prenant la 6ᵉ place du classement général. Beau bilan pour une équipe ProTeam !

Nos flops du Tour de France 2025 :

Cofidis

Dylan Teuns, Emanuel Buchmann, Alex Aranburu, on attendait beaucoup de ces trois recrues phares de la Cofidis sur ce Tour de France. Et malheureusement pour l’équipe nordiste, ils ont été transparents. Seul Bryan Coquard est parvenu à intégrer le top 10 à Laval, avant son abandon. Un Tour très compliqué pour les hommes de Cédric Vasseur, qui voient l’écart de points se creuser avec la Picnic PostNL et la licence World Tour s’éloigner de plus en plus.

Marc Hirschi

Il était la recrue phare de la Tudor Pro Cycling Team avec Julian Alaphilippe l’hiver dernier. Malgré un début de saison plus que réussi, le Suisse peine à performer depuis quelques mois. Malgré une première semaine taillée pour son profil de puncheur, le natif de Berne n’a pas fait mieux qu’une 20ᵉ place à Rouen. Un Tour décevant pour Hirschi, lui à qui tout réussissait ou presque en 2024.

Thibau Nys

Depuis l’an dernier, Thibau Nys a prouvé qu’il était l’un des meilleurs puncheurs mondiaux. Pour son premier Grand Tour, le Belge a été décevant. La première semaine semblait lui convenir à merveille, mais on ne l’a pas vu se battre à l’avant. Son meilleur résultat ? Une 12ᵉ place à Carcassonne. Une Grande Boucle décevante quand on connait les capacités du coureur de la Lidl-Trek.