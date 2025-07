Ben Healy (EF Education-EasyPost) a remporté, ce jeudi, la 6ᵉ étape du Tour de France 2025. Après près de deux heures de lutte acharnée menées à toute vitesse, une échappée de huit coureurs parvient à faire le break. À l’avant, on retrouve notamment Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ou encore Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike). Derrière, la formation UAE Team Emirates – XRG laisse filer.

#TDF2025 | Le cycliste irlandais BEN HEALY passe à l’offensive à 42 kilomètres de l’arrivée 👊😲 📺 Le direct : https://t.co/DjNgzTmSTZ pic.twitter.com/Cp7LrSBw03 — francetvsport (@francetvsport) July 10, 2025

À 42 kilomètres de l’arrivée, Ben Healy attaque de l’arrière du groupe avec de la vitesse et laisse ses compagnons d’échappée sur place. Impressionnant, l’Irlandais creuse rapidement l’écart sur ses poursuivants. Le coureur d’EF Education-EasyPost s’impose en solitaire à Vire et décroche sa première victoire sur le Tour de France. Il devance Quinn Simmons (Lidl-Trek) et Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). 8ᵉ de l’étape, Mathieu van der Poel reprend le maillot jaune pour une petite seconde devant Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG).

#TDF2025 | BEN HEALY VAINQUEUR MAGISTRAL DE CETTE 6EME ETAPE 🙌🔥👏💯 📺 Le direct : https://t.co/DjNgzTmSTZ pic.twitter.com/MfJiAp5s4y — francetvsport (@francetvsport) July 10, 2025

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de France 2025

Ben Healy Quinn Simmons Michael Storer

